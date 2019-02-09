«رينغ روفر» تكشف الجيل الجديد من «فيلار»

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) مريم عبدالغني | السبت 09 فبراير 2019, 11:20 صباحا

كشفت شركة «رينغ روفر» عن الجيل الجديد من سيارتها «فيلار».

وبحسب موقع «توب غير» فسيكون الجيل الجديد من «فيلار» مزودًا بمحرك من فئة V بثمان أسطوانات سعة 5 لترات.

وسيولد المحرك قوة تصل إلى 542 حصانًا مع عزم دوران 502 لفة للقدم، وهو قادر على التسارع من صفر وحتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4 ثوان ونصف.

ووفق الموقع فالسيارة ستكون مزودة بصندوق تروس أوتوماتيكي من 8 سرعات، على أن تصل السرعة القصوى للجيل الجديد من «فيلار» بمحركها فائق القوة الجديدة ستصل إلى 170 ميلًا في الساعة.

وزودت «رينغ روفر» نسخة «فيلار» الجديدة بمكابح أكبر لتكون قادرة على السيطرة على السيارة القوية وحتى عند السرعات العالية.
 

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