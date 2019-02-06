فورد شيلبي.. تعود للحياة من جديد

لن يكون الوقت متأخراً أبداً لسيارة GR-1 لكي تعود من جديد، فقد قامت شركة فورد بالموافقة على دخولها حيز الإنتاج.

منذ 15 عامًا تقريبًا، ظهرت سيارة شيلبي دايتونا كوبيه المستوحاة من طراز شيلبي دايتونا كوبيه عام 1964 في معرض بيبل بيتش كونكورس دي أليغانس، السيارة شيلبي GR-1 موديل 2005. لكن للأسف، لم يسبق لشركة Ford أن وضعت مفهوم GR-1 في الإنتاج بسبب ضعف سيارة Ford GT في ذلك الوقت، وأدى الخوف إلى ابتعاد فورد عن إنتاج نسخ أكثر تطورًا من هذه السيارة الخارقة.

التفاصيل ظهرت للجمهور حين أعلنت شركة Superformance مؤخرًا عن توقيعها عقدًا مع شركتي Ford و Shelby لتصنيع Shelby GR-1 بموجب قانون صانعي السيارات منخفضي الحجم.

ووفقًا لتقرير الرئيس التنفيذي لشركة Superformance، لن يتم إصدار Ford Shelby GR-1 بالمحرك الأصلي للسيارة، الطراز V10 الأصلي سعة 6.4 لتر. بدلًا من ذلك، سيكون لديها محرك سوبر V8 فائق الشحن، وهذا المحرك قريب جدًا من موستانج شيلبي GT500. ، والتي تصل قوتها إلى أكثر من 700 حصان.

وستقوم Superformance بإنتاج ما يصل إلى 325 وحدة من طراز Ford Shelby GR-1 ، لكن الرئيس التنفيذي للشركة قال إنها ستطلق 100 إلى 200 إصدار خاص أولاً ، والتي ستكون كلها مصنوعة من الألمنيوم ، مع خيار طلائها أو تلميعها ، تمامًا مثل النموذج في الصور.

هذا المحتوى من تيربو العرب