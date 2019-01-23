«وايمو» تعتزم فتح مصنعها الخاص لإنتاج مركبات مستقلّة

مركبة لـ«وايمو» في لاس فيغاس، 9 يناير 2019 (أ ف ب)

تعتزم «وايمو» فتح مصنعها الخاص لإنتاج سيارات مستقلة بالقرب من ديترويت (الشمال) حيث تتركّز صناعة السيارات في الولايات المتحدة تقليدًا، بحسب ما أعلنت الشركة التابعة لمجموعة «ألفابت» المالكة لـ«غوغل».

وستقوم الشركة التي تعدّ من الأكثر تقدّمًا في هذا المجال بتزويد سيارات شركائها (فيات كرايسلر وجاغوار لاند روفر) التي توفّر لها أسطول المركبات، بأنظمتها للقيادة الذاتية في هذا الموقع. وهي تسيرّ بعضًا من هذه المركبات في فينيكس (ولاية أريزونا في شمال الولايات المتحدة)، وفق «فرانس برس».

وأشارت «وايمو» التي لديها موقع صغير في ولاية ميشيغن يضمّ عشرين عاملاً تقريبًا إلى أن هذا المصنع «سيكون أوّل مصنع في العالم يخصّص بالكامل للإنتاج الواسع النطاق للمركبات المستقلّة من الدرجة الرابعة».

وهذه المنشأة موجودة أصلاً وسيحوّل مسار العمل فيها لإنتاج سيارات ذاتية القيادة. وينقسم هذا النوع من السيارات إلى خمس فئات. وتعتبر المركبات من الدرجة الرابعة مستقلّة بالكامل (لا حاجة فيها إلى سائق)، لكن لا تشتمل برمجياتها على كلّ فرضيات القيادة (مثل الطرقات الوعرة جدًّا).

وتبلغ ميزانية هذا المشروع 13,6 مليون دولار، مما يمهدّ الطريق لمساعدة من منظمة التنمية الاقتصادية في ميشيغن بقيمة 8 ملايين دولار، بحسب ما كشفت هذه الأخيرة في بيان مستقلّ.

وبحسب الصحافة المحلية، من المرتقب أن يوضع الموقع قيد الخدمة في نهاية العام 2021.