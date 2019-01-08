«بي إم دبليو» تختبر الجيل الجديد من الفئة الرابعة بسقف متحرك

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) هبة هشام | الثلاثاء 08 يناير 2019, 11:37 صباحا

أجرت «بي إم دبليو» قيادة اختبارية جديدة لسيارة الجيل الجديد من الفئة الرابعة ذات سقف متحرك، وأظهرت صور جديدة لمحة من التصميم الداخلي للسيارة.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن التصميم الخارجي للسيارة قيد الاختبار لم يظهر بشكل جيد، لكن يبدو أن أبعاد السيارة ستكون مماثلة لأبعاد سيارات الفئة الرابعة.

والسيارة تعد الأولى في الفئتين الثالثة والرابعة من بي إم دبليو التي تأتي مع سقف مصنوع من الفايبر، وهو أقل وزنًا من السقف المعتاد.

وبالنسبة إلى التصميم الداخلي، يبدو أن التصميم يشبه إلى حد كبير التصميم الداخلي لسيارات الفئة الثالثة، مع مقود بثلاثة فواصل وشاشة عرض رقمية قابلة للتعديل.

ومن المتوقع أن تأتي السيارة مع محرك تيربو رباعي أو سداسي الأسطوانات. وقد تأتي السيارة مع محرك هجين.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الترتيبات الأمنية والمليشيات
كاريكاتير
سلتو يكشف عرض «نادي الجيران» ويتحدث عن رحيله من الأهلي طرابلس
رياضة محلية
ضبط 556 كرتونة تحوي مسدسات تركية داخل حاوية بميناء مصراتة
ليبيا
السايح يطلع «النواب» على استعدادات المفوضية للاستفتاء ويقدم ملاحظاته على القانون
ليبيا
لجنة أزمة الوقود والغاز تعلن إنهاء عملها استجابة لقرار المجلس الرئاسي
ليبيا
ليبيا في الصحافة الأجنبية: عائدات النفط والجضران وشحنة مخدرات
ليبيا
هريسة جوز الهند في خطوات بسيطة
أناقة وجمال
«جي بي مورغان» يعترف بتحويل مدفوعات لوليد الجهمي: إنها خدمات وليست رشوة
ليبيا
صنع الله: إجمالي الإيرادات النفطية بلغ 24.4 مليار دولار خلال العام 2018
ليبيا
شاهد.. الثلوج تغطي مناطق الجبل الأخضر
ليبيا
تقرير «المحاسبة»: «المركزي» بالبيضاء يوافق على توريد سلع تموينية بأسعار السوق ...
ليبيا
الحكومة الإسرائيلية تسعى للحصول على تعويضات مالية من ليبيا
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

منع الرياضيين من تناول القهوة