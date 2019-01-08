«بي إم دبليو» تختبر الجيل الجديد من الفئة الرابعة بسقف متحرك

أجرت «بي إم دبليو» قيادة اختبارية جديدة لسيارة الجيل الجديد من الفئة الرابعة ذات سقف متحرك، وأظهرت صور جديدة لمحة من التصميم الداخلي للسيارة.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن التصميم الخارجي للسيارة قيد الاختبار لم يظهر بشكل جيد، لكن يبدو أن أبعاد السيارة ستكون مماثلة لأبعاد سيارات الفئة الرابعة.

والسيارة تعد الأولى في الفئتين الثالثة والرابعة من بي إم دبليو التي تأتي مع سقف مصنوع من الفايبر، وهو أقل وزنًا من السقف المعتاد.

وبالنسبة إلى التصميم الداخلي، يبدو أن التصميم يشبه إلى حد كبير التصميم الداخلي لسيارات الفئة الثالثة، مع مقود بثلاثة فواصل وشاشة عرض رقمية قابلة للتعديل.

ومن المتوقع أن تأتي السيارة مع محرك تيربو رباعي أو سداسي الأسطوانات. وقد تأتي السيارة مع محرك هجين.

