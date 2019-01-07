أتليس تقتحم عالم السيارات بشاحنة كهربائية فاخرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يناير 2019, 02:03 مساء

شركة جديدة تعرف باسم Atlis Motor Vehicle ستظهر في المشهد قريبًا بين شركات عالم السيارات.

الشركة بدأت بشاحنة أتليس الكهربائية XT ، التي تعتبر من بين الشاحنات الأكثر قدرة وقوة على الإطلاق. وفقًا للناطق الرسمي باسم الشركة.

صممت الشاحنة ببطارية قوية ذات مدى عال، لتصل إلى 500 ميل في شحنة البطارية الواحدة.

تتوافر في السيارة نظام تعليق هوائي قياسي (مستقل في جميع الزوايا الأربع)، وهناك إصدار خاص من أجل «الطرق الوعرة» مع تعليق السفر الطويل و 15 بوصة من الإزالة.

كما هو الحال مع شاحنة Rivian، سيتم تقديم العديد من أحجام البطاريات. بحيث يكون أقصر نطاق تصل إليه الشاحنة حوالي 300 ميل. وهناك خيارات أخرى مثل البطارية التي تستطيع الوصول إلى 400 ميل في شحنة البطارية الواحدة.

وهناك المدى الأقصى للبطارية (500 ميل المذكور أعلاه)، وهناك أخبار تؤكد أن إعادة شحن البطارية تستغرق 15 دقيقة فقط، على الرغم من عدم الإفصاح عن المواصفات والتفاصيل.

أما بالنسبة للأداء، فالشاحنة أتليس تستطيع الانطلاق من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في غضون 5 ثوان فقط. وستعمل بنظام دفع رباعي قوي.

التصميم الداخلي فخم نوعًا ما، ويمكنه استيعاب ما يصل إلى 6 أفراد في إجمالي الرحلة.

ومن المتوقع أن تطل علينا الشاحنة في الأسواق العالمية بشكل عام وفي الأسواق العربية بشكل خاص في 2020.

هذا المحتوى من تيربو العرب

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. الثلوج تغطي مناطق الجبل الأخضر
ليبيا
دمشق تلاحق «النهضة» التونسية بقضية تسفير «متطرفين» إلى ليبيا و نقلهم لسورية
ليبيا
تقرير «المحاسبة»: «المركزي» بالبيضاء يوافق على توريد سلع تموينية بأسعار السوق ...
ليبيا
الحكومة الإسرائيلية تسعى للحصول على تعويضات مالية من ليبيا
ليبيا
كتيبة «النواصي» توضح حقيقة بيان قوة حماية تأمين طرابلس
ليبيا
الشلماني: نراهن على مصر.. ولن نسكت على ظلم الكرة الليبية مرة ثانية.. ومستعدون ...
رياضة محلية
العاهل الماليزي يتخلى عن العرش
دولى
ليبيا تشارك بالدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
ثقافة وفن
العثور على عاج ماموث بمنتجات في كمبوديا
منوعات
مشايخ وأعيان بنغازي: رفع الغطاء الاجتماعي عن المطلوبين للعدالة
ليبيا
قرار برفض تأجيل ديربي بنغازي.. والإقامة في الموعد
رياضة محلية
الاتحاد الليبي لبناء الأجسام يفوز بجائزة الأفضل في 2018
رياضة محلية
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السعوديات يتلقين إخطارات الطلاق برسائل على هواتفهن بدءًا من الأحد