أتليس تقتحم عالم السيارات بشاحنة كهربائية فاخرة

شركة جديدة تعرف باسم Atlis Motor Vehicle ستظهر في المشهد قريبًا بين شركات عالم السيارات.

الشركة بدأت بشاحنة أتليس الكهربائية XT ، التي تعتبر من بين الشاحنات الأكثر قدرة وقوة على الإطلاق. وفقًا للناطق الرسمي باسم الشركة.

صممت الشاحنة ببطارية قوية ذات مدى عال، لتصل إلى 500 ميل في شحنة البطارية الواحدة.

تتوافر في السيارة نظام تعليق هوائي قياسي (مستقل في جميع الزوايا الأربع)، وهناك إصدار خاص من أجل «الطرق الوعرة» مع تعليق السفر الطويل و 15 بوصة من الإزالة.

كما هو الحال مع شاحنة Rivian، سيتم تقديم العديد من أحجام البطاريات. بحيث يكون أقصر نطاق تصل إليه الشاحنة حوالي 300 ميل. وهناك خيارات أخرى مثل البطارية التي تستطيع الوصول إلى 400 ميل في شحنة البطارية الواحدة.

وهناك المدى الأقصى للبطارية (500 ميل المذكور أعلاه)، وهناك أخبار تؤكد أن إعادة شحن البطارية تستغرق 15 دقيقة فقط، على الرغم من عدم الإفصاح عن المواصفات والتفاصيل.

أما بالنسبة للأداء، فالشاحنة أتليس تستطيع الانطلاق من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في غضون 5 ثوان فقط. وستعمل بنظام دفع رباعي قوي.

التصميم الداخلي فخم نوعًا ما، ويمكنه استيعاب ما يصل إلى 6 أفراد في إجمالي الرحلة.

ومن المتوقع أن تطل علينا الشاحنة في الأسواق العالمية بشكل عام وفي الأسواق العربية بشكل خاص في 2020.

هذا المحتوى من تيربو العرب