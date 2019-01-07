كشف تفاصيل محرك الجيل من «مرسيدس AMG»

نشر موقع ألماني تفاصيل جديدة حول محرك الجيل المقبل من سيارة مرسيدس AMG.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن كافة التفاصيل متاحة الآن لم يرد الحصول على حصص التأمين بموقع HUK24 الألماني.

وسيارة A45 الجديدة ستأتي في فئتين، وكلتاهما ستأتي مع محرك تيربو سعة 2 لتر بقوة 285 ك/وات، و 310 ك/وات في النسخة الأخرى من المحرك نفسه.

وبالمقارنة مع سيارة A35، والتي تبدأ مبيعاتها رسميًا في النصف الثاني من العام الجاري، وتأتي مع محرك بقوة 225 ك/وات عند عزم دوران 400، فإن محرك سيارة A45 الجديدة أقوى وأكثر ثباتًا.

وأكد مدير مرسيدس AMG، توبياس ميورس أن سيارة A35 الجديدة ستأتي مع محرك ينتج قوة أعلى من 300 ك/وات، وستأتي مع ناقل ثماني سرعات.

ومن المتوقع أن تأتي السيارة أيضًا مع نظام جر رباعي.

