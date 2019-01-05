«سانغ يونغ» تختبر «تيفولي» المعدلة

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) هبة هشام | السبت 05 يناير 2019, 11:04 صباحا

أجرت «سانغ يونغ» قيادة اختبارية جديدة لسيارة «تيفولي»، النسخة المعدلة، قبيل إعلانها رسميًّا في بداية العام الجاري.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن السيارة المعدلة ستأتي مع تصميم جديد للإضاءة الأمامية، مع استخدام إضاءة للضباب.

وتأتي «تيفولي» المعدلة أيضًا مع تصميم جديد للشبكة، الجزء الأمامي.

وفي الجزء الخلفي، عدلت «سانغ يونغ» تصميم ممتص الصدمات، وجاء بتصميم تقليدي أكثر، ومن المتوقع أن يتم تعديل تصميم الإضاءة الخلفية أيضًا.

ومن المتوقع أن تأتي «تيفولي» مع محرك تيربو سعة 1.2 لتر ينتج 120 ك/ واط، وهو بديل للمحرك الحالي سعة 1.6 لتر، وينتج 96 ك/ واط.

وبدأت «سانغ يونغ» مؤخرًا في بيع سياراتها في الأسواق الأسترالية، ومن المتوقع أن تظهر «تيفولي» في صالات العرض في النصف الثاني من العام الجاري.
 

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