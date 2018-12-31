تويوتا بريوس TRD.. تعديلات جديدة على السيارة الهجينة

في حين أن سيارة تويوتا بريوس بعيدة كل البعد عن كونها سيارة رياضية ، إلا أن شركة Toyota Racing Development توصلت إلى مجموعة واسعة من التحسينات المرئية المتوافقة مع طراز بريوس التي شهدناها لأول مرة في معرض لوس أنجلوس للسيارات في الشهر الماضي.

تضمنت التطورات والتعديلات موزع هواء مثبت على السقف، ونظام عادم مزدوج ومجموعة من العجلات المصنوعة من سبائك معدنية خفيفة وصلبة مقاس 15 إلى 18 بوصة.

السيارة متوافرة بالفعل في اليابان، كما ستعرض في الشهر المقبل في معرض طوكيو للسيارات 2019.

كما هناك بعض التغييرات طرأت على أجهزة السيارة، مثل أجهزة التحكم في الحركة لتحسين راحة ركوب، وقبضة الإطارات المحسنة أثناء الانعطافات، وحصلت السيارة الهجينة على مصابيح أمامية محدثة وصادمين أمامي وخلفي جديدين.

هذا المحتوى من تيربو العرب