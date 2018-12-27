بالفيديو: تويوتا تكشف سيارة رياضية جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 ديسمبر 2018, 01:19 مساء
أتت هذه السيارة بهيكل «coupe» غاية في الانسيابية (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت شركة تويوتا عن نموذجها الجديد من سيارات «Supra» الرياضية الشهيرة.

وأتت هذه السيارة بهيكل «coupe» غاية في الانسيابية، وفتحات هوائية كبيرة في المقدمة والجوانب، وأضواء أمامية مميزة مزودة بـ3 مصابيح صغيرة، وفق «روسيا اليوم».

أما طول هذه المركبة فسيأتي 4.3 متر، وعرضها 1.85 متر، وارتفاعها عن الأرض 1290 ملم، والمسافة بين قاعدتي عجلاتها تبلغ 2.47 م، ووزنها نحو طن ونصف الطن.

ومن المفترض أن تطرح العام المقبل بمحرك توربيني بسعة 3.0 لتر، وعزم 350 حصانًا، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.8 ثانية فقط.

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