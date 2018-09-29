فيديو: طرح أول سيارة طائرة في الأسواق

من المقرر أن يتم طرح أول سيارة طائرة في العالم في السوق قريبًا، حيث تحدّد أن تُباع أول سيارة الشهر المقبل. وسيتم تسليم السيارة الأولى من السيارات الكهربائية الجديدة، والتي يمكن أن تنتقل بين القيادة والطيران في أقل من دقيقة، إلى العملاء في العام المقبل.

ووفقًا لمصنّع «Terrafugia»، الذي ينتمي إلى شركة "فولفو"، فإن سرعة السيارة يمكن أنّ تطير حتى مسافة 640 كيلو متر، وعلى سرعة 160 كيلو متر في الساعة.

ولم يتم تحديد السعر بعد، لكن ستبدأ المبيعات الأولية في أكتوبر المقبل، وفقًا لوكالة أنباء شينخوا الصينية.

وقالت الشركة إن التحسينات الأخيرة على السيارة شملّت محركًا كهربائيًا، ومقاعد متطورة، والمزيد من تخزين الأمتعة، وأحزمة الأمان المُحسّنة، والأكياس الهوائية أيضًا.

كما تم تزويد السيارة الجديدة بكاميرات رؤية خلفية، ونظام المظلات الجديد.

هذا المحتوى من تيربو العرب



