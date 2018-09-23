أول سيارة تستخدم الكاميرات بدلًا عن المرايات الجانبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 سبتمبر 2018, 12:43 مساء

كشفت شركة «لكزس» عن استعدادها لطرح سيارتها الجديدة ES 2019، والتي تستبدل فيها الكاميرات الجانبية التقليدية، بكاميرات صغيرة الحجم.
ووفقًا لما أعلنته الشركة، فإن السيارة الجديدة ستستخدم كاميرتين حديثتين صغيرتي الحجم، مع شاشتين صغيرتين مثبتتين في ركني لوحة قيادة السيارة من الداخل، حيث ستقومان بعرض ما ترصده الكاميرات بالخارج للسائق.

وأشارت الشركة إلى أن الكاميرتين تضمنان وضوح الرؤية من جانبي السيارة للسائق بشكل كامل، إضافة إلى أنهما تم تصميمهما بشكل خاص حتى لا تتأثران بالأمطار أو الثلوج، لضمان كون الصورة واضحة حتى في أصعب الظروف المناخية وفقًا لموقع تيربو العرب .
ومن المقرر أن تبدأ شركة «لكزس» بطرح هذه السيارة الجديدة في السوق اليابانية خلال الشهر المقبل، شاهد فيديو السيارة معنا وفقًا لموقع «يوتيوب».


 

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