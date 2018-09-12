جاكوار تزود وحدات التنقل ذاتية القيادة بعيون افتراضية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 11:30 صباحا

زودت جاكوار لاند روفر وحدات التنقل ذاتية القيادة بعيون افتراضية لفهم كيفية كسب ثقة البشر بالسيارات ذاتية القيادة، حيث تشير الدراسات إلى أن 63٪ من المشاة يقلقون من مدى سلامة عبور الطرقات مستقبلاً مع وجود هذه السيارات.

وتلعب هذه ’العيون الافتراضية‘، التي تتخذ شكلاً لطيفاً، دوراً بالغ الأهمية؛ حيث تساعد في تحديد كمية المعلومات التي يتعين على السيارات المستقبلية ذاتية القيادة تشاركها مع المستخدمين أو المشاة لضمان كسب ثقة الناس بهذه التكنولوجيا الفريدة من نوعها.

وكجزء من هذا المشروع الهندسي، استعانت "جاكوار لاند روفر" بفريق من خبراء علم النفس الإدراكي لتكوين فهم أفضل حول كيفية تأثير آلية عمل هذه المركبات على ثقة البشر بالتكنولوجيا الجديدة. وتشكل تجارب الثقة هذه جزءاً من "مشروع المملكة المتحدة للقيادة الذاتية" الذي أطلقته "جاكوار لاند روفر" بدعم من الحكومة.

وستسير وحدات التنقل الذكية ذاتية القيادة في شارع مخصص ضمن مدينة كوفنتري، فيما يتم تحليل ردات فعل المشاة وهم ينتظرون من أجل عبور الطريق. وتم تصميم ’العيون الافتراضية‘ من قبل فريق من المهندسين المتمرسين ممن يعملون في قسم حلول التنقل المستقبلية لدى "لاند روڤر". وحالما ترصد وحدات التنقل المشاة- حيث تبدو وكأنها ’تنظر‘ إليهم مباشرة- ترسل إشارة إلى مستخدمي الطريق بأنها قد رأتهم وستقوم بتجنبهم.

وسيتولى المهندسون تسجيل مستويات الثقة لدى الشخص قبل وبعد عملية ’التواصل البصري‘ بينه وبين السيارة، وذلك لمعرفة ما إذا كان ذلك يولد ثقة كافية لدى الشخص بأنها ستتوقف من أجله وتشير الدراسات السابقة إلى أن مستويات الشعور بالأمان تقل عند 63٪ من المشاة وراكبي الدراجات عند مشاركة الطريق مع مركبة ذاتية القيادة .
هذا المحتوى من تيربو العرب

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