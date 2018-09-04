نظف محرك سيارتك بنفسك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 سبتمبر 2018, 11:40 صباحا

يحتاج محرك السيارة إلى العناية به وغسله كل فترة لتنظيفه من الشحوم والاتساخات العالقة به، وفي أغلب الأحوال يلجأ البعض إلى محطات الوقود، ولكننا سنستعرض هنا بخطوات بسيطة طريقة غسله دون أن تحتاج للذهاب إلى محطات الوقود.
- غسل السيارة في الصباح الباكر أو عندما يكون محرك السيارة باردا.
- استخدام سوائل خاصة لغسل الموتور يتم شراؤها من محطات الوقود، وتجنب استخدام الصابون عند غسيل السيارة.
- رش الأجزاء الخارجية من الموتور بعناية وعدم الاقتراب من جسمه، أو شمعة الاحتراق حتى لا تتسبب في تعطل الدائرة الكهربائية للسيارة.
- ترك السيارة لمدة كافية حتى تجف كافة أجزاء الموتور وعدم استخدام مدافع الهواء لتنشيفها حتى لا تندفع بعض مواد الغسيل إلى قلب الموتور.
- عدم غسل محرك السيارة سوى مرة واحدة في السنة.
هذا المحتوى من تيربو العرب

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