بورش تطلق «مشروع الذهب»

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة: هبة هشام) | الأحد 02 سبتمبر 2018, 03:11 مساء

كشفت بورش قرب إطلاق سيارتها التي اسمتها «غولد بروجكت» أو «مشروع الذهب»، تعكف على الانتهاء منه خلال الأشهر المقبلة.
وتأتي السيارة مع هيكل معدني قريب من سيارة بورش تيربو 911، مع محرك جديد تيربو سعة 3.6 لتر.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن السيارة الفريدة استغرقت 18 شهرا لبنائها، باستخدام مجموعة من الأجزاء الأصلية والجديد والمعاد استخدامها.
وتأتي السيارة مع هيكل مصنوع بالكامل من الألومنيوم بلون ذهبي فريد، ومع محرك جديد، ينتج 335 ك/واط.

وفي الداخل، اعتمدت فورد استخدام اللون الأسود والذهبي، مع جلد أسود وإضافات من الذهبي على المقاعد وصندوق العدادات والمقود.

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