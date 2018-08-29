فورد تؤجل الإعلان عن فورد موستنج

ذكر موقع «كارأدفايس» أن فورد قررت تأجيل الإعلان عن الجيل الجديد من سيارة موستنج لمدة عام، لتظهر في بداية العام 2021.

وقال إن فورد لم تعلن رسميًا أسباب قرارها، لكن من المرجح أنه جاء للاستفادة من بناء هندسي جديد تعمل عليه الشركة للمحرك ونظام الدفع.



وطمأن المصمم الرئيسي لسيارة موستنج، داريل بيمر، محبي سيارة موستنج، وقال: «موستنج ستبقي قوية كما هي، متناسقة وتتمتع بالانسيابية».

ولم يوفر أعضاء فريق تطوير سيارة موستنج أي تفاصيل أخرى حول الجيل الجديد من السيارة، لكن من المعتقد أن فورد ستطرح النسخة الهجينة الأولى منها في 2020، وهي واحدة من بين أربعين سيارة كهربائية تخطط فورد لإطلاقها بحلول العام 2022.

