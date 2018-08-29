ما وظيفة التيربو في السيارة؟

خلال الأعوام القليلة الماضية تردد كثيرًا مصطلح التيربو في عالم السيارات وعلى ألسنة عشاق السيارات.

لذلك نقدم إليكم في السطور القادمة ما يعنيه مصطلح التيربو وما فوائده في السيارة وكيف يمكن الحفاظ عليه من التعرض إلى أي أعطال، وذلك وفقًا لموقع «المرسال».



معنى التيربو

يعد التيربو من أهم الإبداعات التي ظهرت في هذا العصر، وبرزت بقوة في عالم السيارات، ومصطلح التيربو أو بالأصح الشواحن التيربونية في السيارة، هو عبارة عن الأجهزة التي تساعد المحرك الخاص بالسيارة على حرق المزيد من الوقود به، وذلك عن طريق إدخال كميات إضافية من الهواء إلى المحرك، ومن ثم القيام بضغطه بصورة أكبر، وذلك حتى يزيد من نسبة اشتعال الوقود بالسيارة، وداخل غرف الاحتراق الموجودة في المحرك، الأمر الذي يزيد من سرعة السيارة بشكل كبير.



الهدف الأساسي من ابتكار هذه التقنية

في ظل التقديم التكنولوجي الكبير الذي يصاحب هذا العصر، حاول العديد من خبراء السيارات ابتكار إحدى الوسائل التي تزيد من سرعة السيارات، وهو ما تم تجسيده بشكل فعلي فيها يسمى بالشواحن التيربو، والذي تم من خلاله الحصول على المزيد من القوة الحصانية، والتي قد تصل إلى حوالي إلى ضعفى أو ثلاثة أضعاف من القوة الفعلية أو القياسية للمحرك نفسه، فمثلاً إذا كانت القوة الأساسية لمحرك إحدى السيارات حوالي 300 حصان، فقد تصل قوته بقوة التيربو أو الشواحن التيربونية إلى حوالي من 900 أو 1000 حصان وتختلف على حسب القطع المستخدمة.



عيوب تقنية التيربو أو الشواحن التيربونية في السيارات

ونظرًا لأن أي تقنية من هذه التقنيات لها عيوب مثلما لها مميزات، إذ سجلت التجارب بعض العيوب التي تطرأ نتيجة استخدام هذه التقنية في السيارات، ولعل العيب الأساسي الذي ينتج بالسيارات نتيجة استخدام هذه التقنية هو ارتفاع درجة حرارة المحرك، وبالطبع يحدث ذلك نتيجة لزيادة نسبة الاحتراق في المحرك، وهذه الزيادة ستؤدى إلى التقليل من العمر الافتراضى للمحرك، وفي حالات أخرى، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك إلى الحد الذي قد يصل به إلى درجة الانفجار، وعن السبب في ذلك فيرجع إلى عدم تحمل البساتم هذا الأمر أو بمعني أصح لهذا الارتفاع في درجة الحرارة.



تير بو السيارة