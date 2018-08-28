«رينو كوليوس» بتعديلات طفيفة

أجرت رينو قيادة اختبارية لسيارة كوليوس المعدلة في الطقس الحار في جنوب أوروبا.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن التعديل الجديد لا يختلف كثيرًا عن النسخة المتاحة في الأسواق حاليًا، وإذا لم تكن من معجبي النسخة الحالية فعلى الأرجح لن تشعر باختلاف كبير.



ومنذ بداية العام حتى نهاية يوليو الماضي، باعت رينو 1928 سيارة من كوليوس في أستراليا، مقارنة بـ1741 سيارة في الفترة نفسها من العام الماضي.

ولم تعلن رينو بعد عن التعديلات الجديدة التي أدخلتها بالسيارة، لكن يبدو أن الشكل الخارجي حظى ببعض التغيير في شكل الإضاءة الأمامية والسقف والمصد الخلفي...

