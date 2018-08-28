«رينو كوليوس» بتعديلات طفيفة

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة: هبة هشام) | الثلاثاء 28 أغسطس 2018, 05:26 مساء

أجرت رينو قيادة اختبارية لسيارة كوليوس المعدلة في الطقس الحار في جنوب أوروبا.
وذكر موقع «كارأدفايس» أن التعديل الجديد لا يختلف كثيرًا عن النسخة المتاحة في الأسواق حاليًا، وإذا لم تكن من معجبي النسخة الحالية فعلى الأرجح لن تشعر باختلاف كبير.

ومنذ بداية العام حتى نهاية يوليو الماضي، باعت رينو 1928 سيارة من كوليوس في أستراليا، مقارنة بـ1741 سيارة في الفترة نفسها من العام الماضي.
ولم تعلن رينو بعد عن التعديلات الجديدة التي أدخلتها بالسيارة، لكن يبدو أن الشكل الخارجي حظى ببعض التغيير في شكل الإضاءة الأمامية والسقف والمصد الخلفي...
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شكوى ضد أهلي بنغازي في الاتحاد الدولي
رياضة محلية
كاركاتير خيري - خيارات السراج
كاريكاتير
«الأعلى للدولة» يقترح 4 إجراءات لوقف اشتباكات طرابلس
ليبيا
البعثة الأممية تحذر من «حدوث مواجهة عسكرية واسعة النطاق» في طرابلس
ليبيا
الورشفاني: الذين يهاجمون مقرات الدولة العسكرية بطرابلس «مجموعات إرهابية»
ليبيا
وفاة آمر المدفعية والدبابات بكتيبة النواصي
ليبيا
محمد صلاح يشتبك مع اتحاد الكرة المصري ووكيله يصعّد الأزمة
رياضة عالمية
الدينار يواصل التراجع في السوق السوداء
ليبيا
«غلوبال ريسك إنسايتس»: معركة الهلال النفطي لم تنته.. وحفتر أصبح الشخصية الأهم في...
ليبيا
«الرئاسي» عن برنامج الإصلاح: التشاور مع «المركزي» ما زال جاريًا.. لتجنب الطعون ...
ليبيا
أمين سر المصرف المركزي عن الإصلاحات الاقتصادية: المجلس الرئاسي غيَّر رأيه في ...
ليبيا
فرانس برس: جماعات جهادية ومسلحة تغيّر ولاءها بحسب مصالحها في ليبيا
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عقار جديد قد يغني عن زراعة الكبد