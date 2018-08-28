كيا تختبر «سول إي في»

أجرت كيا قيادة اختبارية جديدة لسيارتها «سول إي في» في حلبة نوربورغرينغ في ألمانيا.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن كيا أبقت على حرصها على تغطية الملامح الخارجية للسيارة، لكن النموذج الذي ظهر في المانيا يشبه إلى حد بعيد النموذج الذي ظهر في فبراير.



ويبدو أن الجيل الجديد من سول سيحافظ على الشكل العام الخارجي والتصميم الموجود في الجيلين السابقين، مع تعديلات بسيطة في شكل وحدات الإضاءة الأمامية والخلفية.

ويبدو أن الجيل الجديد من سول سيأتي مع محرك كهربي هجين، وقد تاتي مع قدرات المحرك نفسها الموجودة في سيارة هيونداي كونا إي في.



وسيارة كونا إي في تأتي مع محرك كهربي بقوة 99 ك/وات وعزم دوران 393، مع بطارية ليثيون بوليمر بقوة 39.2 ك/وات/ساعة، تكفي 300 كلم.

وللمسافات الأطول، تأتي هيونداي كونا مع محرك بقوة 150 ك/وات وعزم دوران 395، وبطارية بقوة 64 ك/وات/ساعة تستطيع قطع مسافة 470 كلم دون الحاجة لإعادة شحنها.

