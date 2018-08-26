علامات تدل على احتياج سيارتك للصيانة

تحتاج السيارة من آن لآخر إلى الصيانة، وعدم الاهتمام بصيانة سيارتك يعرض حياتك للخطر كما يعرض سيارتك للتلف.

ولكن متى تعرف إذا كانت سيارتك تحتاج إلى صيانة أم لا.

سنستعرض هنا أبرز العلامات التي تدل على احتياج سيارتك للصيانة:

- في حالة وجود أصوات مزعجة وقوية خلال القيادة أو سماع أصوات في الشوارع غير الممهدة.

- ميل وانحراف السيارة خلال المنحنيات والمنعطفات.

- زيادة وقت وقوف السيارة عند الضغط على الفرامل على عكس المعتاد.

- في حالة ميل عجلة القيادة وخفتها خلال قيادتك السيارة.

- عدم رجوع عجلة القيادة إلى وضعها بعد الدورانات.

- وجود شحم على المساعدين.

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