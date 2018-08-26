«لوتس» تطلق النسخة الجديدة من سيارة «إكسيج سبورت 410»

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة: هبة هشام) | الأحد 26 أغسطس 2018, 11:09 صباحا

كشفت شركة لوتس البريطانية عن إطلاق النسخة الجديدة من سيارة إكسيج سبورت 410، والتي يبدأ سعرها من 160 ألف دولار.
وذكر موقع «كارادفايس» أن النسخة الجديدة تأتي مع تعديل جوهري مقارنة بالنسخة التي تم الإعلان عنها في مايو الماضي.

وستأتي اكسيج سبورت 410 مع مقاعد رياضية، مثل تلك الموجودة في سيارة اكسيج سبورت 350، مع إضافات من ألياف الكربون.
واستخدمت لوتس أيضًا اللدائن المدعمة بألياف زجاجية في بعض أجزاء السيارة الخارجية، مع استبدال البطارية ببطارية ليثيوم ايون.

واكسيج سبورت 410 تأتي مع محرك في6 سعة 3.5 لتر، بقوة 410 أحصنة، عند عزم دوران 420 وعدد لفات تصل إلى سبعة آلاف لفة للمحرك، مع ناقل ست سرعات يدوي، وهي خلفية الدفع.
وتصل اكسيج سبورت 410 إلى سرعة 100 كلم/ساعة خلال 3.4 ثانية، وسرعتها القصوى تصل إلى 290 كلم/ساعة، وذلك بفضل وزنها الأخف، 1056 كغم.
 

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