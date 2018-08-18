مواصفات الجيل الجديد من «بي إم دبليو»

إطلاق الجيل الجديد من «بي إم دبليو» (الإنترنت)

تطلق «بي إم دبليو» الألمانية الجيل الجديد من الفئة الثالثة للسيارة «بي إم دبليو»، وفق ما أعلنت الشركة التي تبيع سياراتها حول العالم.

ومن المفترض أن ينتمي هيكل السيارة الجديدة إلى مجموعة هياكل CLAR التي اخترعتها «بي إم دبليو» عام 2015، وتتكون من الصلب والألومينيوم وأنسجة الكربون، وهي هياكل قللت من وزن السيارة، حيث سيقل وزن الموديل الجديد عن سابقه بـ55 كغم، وفق «روسيا اليوم»، الجمعة.

أما عن المحرك، فسوف يحصل الموديل الجديد من الفئة الثالثة على محرك بقدرة 380 حصانًا، وسوف يصبح موديل M Performance الرياضي، أول موديل يحصل على دفع خلفي (ولكن للولايات المتحدة فقط)، وعادة ما كان يزود الموديل الرياضي بنظام دفع رباعي (حال عدم التنويه).

إطلاق الجيل الجديد من «بي إم دبليو» (الإنترنت)