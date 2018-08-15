800 ألف دولار للحصول على لامبورجيني أفينتادور

نشرت لامبورجيني مقطعًا دعائيًا جديدًا لسيارتها الخارقة أفينتادور SVJ، في حلبة نوربورغرينغ الشهيرة للسباقات في ألمانيا.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن لامبورجيني الإيطالية وضعت تمويهًا لإخفاء تفاصيل التصميم الخارجي للسيارة، لكن يبدو أن أفينتادور الجديدة تأتي مع تصميم بسيط للمضخة الأمامية، مع خطوط انسيابية جانبية، وجناح خلفي كبير. ومن المتوقع أن تكون السيارة أخف وزنًا وأكثر قوة من حيث المحرك مقارنة بالنسخة الحالية.

وسيارة أفينتادور تأتي مع محرك في12 سعة 6.5 لتر، بقوة 544 ك/وات وعزم دوران 690، وهي رباعية الدفع مع ناقل سبع سرعات أوتوماتيك.

وتستطيع أفينتادور الوصول إلى سرعة 100 كلم/ساعة خلاث 2.9 ثانية، وتصل إلى سرعة 200 كلم/ساعة خلال 8.8 ثانية، وإلى سرعة 300 كلم/ساعة خلال 24.2 ثانية، وسرعتها القصوى تصل إلى 350 كلم/ساعة.

وقد يبدأ سعر سيارة أفينتادور SVJ من 800 ألف دولار.

