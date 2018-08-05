الأخطاء الشائعة في صيانة سيارتك

الكثير من أصحاب السيارات أو من يقودونها يجرون بعض أعمال الصيانة دون أن يعرفوا أنها أخطاء شائعة، لذا فهم يضرون السيارة بدلاً من الحفاظ عليها.

وهنا نقدم لكم قائمة بأكثر الأخطاء الشائعة في صيانة لسيارة، حسب «تيربو العرب».

عدم تغيير المسّاحات

من المعروف أنه من السهل تلافي الاصطدام بجسم ما إذا كنت تراه وهذا هو الهدف من تغيير المساحات قبل أن تقوم بتوسيخ الزجاج بدلاً من تنظيفه، وعدم تغيير المساحات يؤدي الى تجريح الزجاج، ولعل الوقت الأمثل لتغييرها هو الخريف بعد أن تكون قد جفت من شمس الصيف الحارقة وينصح بتغييرها مرة واحدة كل عام.

عدم إغلاق غطاء خزان الوقود بإحكام

هل ضوء تفقد المحرك مضاء في لوحة عدادات سيارتك؟ تأكد إذًا من إغلاق غطاء خزان الوقود بإحكام قبل التوجه للميكانيكي لأن هذا هو أحد أهم أسباب إضاءة هذا الضوء لأن تسرب الوقود يعمل على اضطراب نظام تهوية الوقود.

عدم تغيير البواجي

يجب تفقد البواجي وتغييرها من وقت لآخر وهناك أنواع جيدة منها تخدم لمسافة 100,000 كلم، ولا تقم بتغييرها لمجرد أنك تريد ذلك بل يجب عليك تفقدها والتأكد مما إذا كانت تعمل أم لا.

الجرعات المفرطة من الأوكتان

لا يعني تعبئة الوقود ذو نسبة الأوكتان الأعلى أنه أفضل للسيارة أو أنها ستسير لمسافة أطول أو يعطيها قوة أكبر، وفي هذه الحالة المستفيد الوحيد هو محطة الوقود من خلال ربح أكبر، فبعض المحركات مصممة لتعمل بأوكتان 91 لكن يمكنها أن تعمل بأوكتان 87 ولن يؤثر ذلك على أدائها على الإطلاق.

عدم تغيير زيت المحرك

يجب تغيير الزيت كل 3,000 كلم وهو عمل يجب القيام به بشكل منتظم تماماً مثل تنظيف الزجاج ويمكن التعرف على جدول تغيير الزيت من خلال الاطلاع على دليل المستخدم الخاص بسيارتك فتعرف كم هي المسافة التي يجب بعدها تغيير زيت المحرك.

عدم تغيير الإطارات البالية

شأنها شأن باقي قطع السيارة فإن الإطارات لها عمر افتراضي تبلى بعده وتقول معظم شركات تصنيع الإطارات إن العمل الافتراضي للإطارات هو خمس سنوات إلا أن عمرها الحقيقي يعتمد على مدى تعرضها لعوامل الطبيعة مثل الحرارة وأشعة الشمس وأشعة الأوزون، لذلك يجب عليك تفقدها مرة واحدة في السنة على الأقل.

فلاتر الهواء المتسخة

تزيد فلاتر الهواء المتسخة استهلاك الوقود لنفس السبب الذي ترفض لأجله الجري السريع بوجود حبة بطاطس في فمك، والسؤال هو متى تتسخ الفلاتر؟ يختلف معدل اتساخها بحسب المنطقة التي تسكن فيها إلا أنه ينصح بتغييرها مرتين كل سنة.

عدم نفخ الإطارات بالشكل المناسب

تسرب الإطارات الهواء بشكل طبيعي وبالتالي يجب عليك تفقدها من وقت لآخر، لأن الإطار غير المنفوخ جيدًا يستهلك المزيد من الوقود كما أنه يبلى بشكل أسرع وينصح بتفقدها مرة كل شهرين على الأقل.