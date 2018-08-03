لتفادي النعاس أثناء القيادة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أغسطس 2018, 05:59 مساء

الشعور بالنعاس خلال قيادة السيارة قد يصيب البعض منا، وخصوصًا أثناء القيادة لمسافات طويلة؛ إلا أن لحظة واحدة قد تتسبب في وقوع حوادث كارثية.

ولتجنب النعاس عليك باتباع الآتي، حسب موقع «سيدتي».

- النوم لمدة سبع ساعات كاملة قبل السفر.

- تجنب تناول الأطعمة المقلية أو الحلوى لتسببها في إفراز وتنشيط هرمون «كوليسيستوكينين»، الذي يساعد على الاسترخاء.

- محاولة استبدال طعامك التقليدي بالأطعمة التي تحتوي على البيض والأسماك واللحوم والجبن وخصوصًا في اليوم السابق للسفر.

- عدم تناول مضادات الحساسية والالتهابات ومضادات الاكتئاب وأدوية علاج ضغط الدم المرتفع؛ لتسببها في الشعور بالنعاس أثناء القيادة .

- التوقف الفوري عن القيادة في حالة الشعور بأولى علامات النعاس، والتي تبدأ بتنميل خفيف في السيقان وتصلب في الرقبة وحرقة شديدة في العينين، وأخذ استراحة من القيادة لـ20 دقيقة مع شرب قليل من القهوة لمزيد من النشاط.

- عدم السفر وحيدًا ومحاولة إيجاد صديق مرح خلال السفر يسهل عملية التخلص من النعاس.

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