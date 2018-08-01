كيفية العودة للخلف بالسيارة في الشوارع المزدحمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 12:27 مساء

يواجه السائقون مشكلة كبيرة عند محاولة الرجوع للخلف بالسيارة في منطقة مزدحمة، وهو الأمر الذي يتطلب مهارات معينة لإنجاز المهمة.

وتعود صعوبة هذه المهمة لأن أغلب الرؤية تكون محجوبة بسبب جسم السيارة مع ازدحام الشارع مما يمثل مشكلة، حسب «المربع نت».

وهنا نستعرض خطوات للرجوع للخلف بأمان وسهولة:
تشغيل إشارات الانتظار مع التلويح باليد، حتى يعلم السائقون والمارة حولك أنك سترجع للخلف، فيأخذوا حذرهم.

اضبط المرايا الجانبية والأمامية حتى تتمكن من رؤية جميع جوانب السيارة، مع الدراية بأبعاد السيارة حتى يتم التحكم بها جيدًا.

عند الرجوع للخلف يجب النظر للخلف للتأكد من عدم وجود سيارة أو مارة، والنظر كذلك في المرايات الجانبية والأمامية كي يتم تقدير المسافة بينك وبين السيارات الأخرى.

قُد للخلف ببطء مع وضع القدم على المكابح والضغط عليها ضغطات بسيطة عندما تشعر أن السيارة ستميل جهة اليمين أو الشمال، وقم بتعديل الاتجاه.

توجد مقولة مشهورة في القيادة للخلف يجب الانتباه لها وهي (يسار يمين ويمين يسار)، فعندما تريد توجيه السيارة يمينًا حرك المقود يساراً والعكس صحيح.

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