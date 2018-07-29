نصائح مهمة عند غسيل السيارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 يوليو 2018, 02:38 مساء

هناك عدد من النصائح المهمة التي يجب اتباعها عند غسيل السيارات، وذلك من أجل المحافظة على جسم وطلاء السيارة.

وهنا نستعرضها معكم أبرز هذه النصائح، حسب «المربع نت».
قبل البدء في غسيل السيارة يجب أن تكون باردة، مع تجنب تعريضها لأشعة الشمس المباشرة.

من الأفضل استخدام ماء الشرب النظيف، واختيار شامبوهات للغسيل تعطي رغوة وفيرة.

عدم استخدام سائل تنظيف الأواني والأجهزة المنزلية في غسيل السيارة حتى لا يتاثر الطلاء.

قم بتنظيف السيارة برشها بالماء في البداية، ثم استخدم قطعة إسفنج بعد وضعها في الماء ووضع الصابون الخاص عليها.

نظّف السيارة من السقف ثم نزولاً إلى الأسفل.

استخدم قطع قماش خاصة بتنظيف السيارات، واحدة لتجفيف السيارة، والقطعة الثانية للتلميع.

اهتم بالتجفيف الكامل للسيارة، حتى لا يتأثر صاج السيارة ويصدأ.

يمكنك الاستعانة بمواد تلميع السيارة خارجيًا وتعطير الصالون داخليًا.

بعد الانتهاء من غسيل السيارة، يجب السير بها قليلاً في الهواء الطلق، حتى يجف الماء بالكامل.

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