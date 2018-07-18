مميزات مختلفة لسيارة داستر رينو الجيل الجديد

شهدت رينو داستر Renault Duster الكثير من النجاح منذ إطلاق النسخة الأولى منها، حيث تم بيع أكثر من 2.45 مليون مركبة على مدى السنوات السبع الماضية بمختلف أنحاء العالم، وبناء على هذا جرى تحديث الطراز باستمرار لمواصلة تحقيق التميّز. والآن، تتمتّع داستر2018 الجديدة كلّيًا بتصميم خارجي جديد بالكامل لمنح مظهر حازم مفعم بالقوّة. وتتمتّع المركبة بمستويات أعلى من الجودة مع مقصورة خضعت لعملية إعادة تصميم بالكامل لتوفير تجربة مريحة وسهلة الاستعمال في الداخل. ومن خلال توافر باقة من الأنظمة الجديدة للمساعدة بالقيادة إضافة إلى مجموعة تجهيزات جديدة، فإن «داستر» الجديدة كلّيًا تُعتبَر فعليًا مركبة رياضية متعدّدة الاستعمالات SUV حقيقية – فهي متعدّدة الاستخدامات ومريحة على حد سواء للقيادة اليومية.



بالرغم من كونها تتمتّع بمظهر أكثر قوّة من الناحية البصرية، إلا إن «داستر» تتميّز بالقياسات المدمَجة ذاتها.

والوقفة القوية لمركبة «داستر» الجديدة كلّيًا تتعزّز من خلال خطوطها الجريئة وذات الملامح الأفقية.

وتتمتع بعجلات جديدة قياس 17 بوصة تضمن توفير مظهر جانبي أكثر قوّة.



وتمت إعادة تصميم لوحة القيادة بشكل كامل لتعزيز المكانة أكثر وتوفير مقصورة مريحة أكثر لطريقة عمل الجسم وتم الانتباه بشكل دقيق للمواد والكسوات واللمسات النهائية، وتظهر مستويات جودة المقصورة من النظرة الأولى بالإضافة إلى مساحات التخزين الذكية تجعل تجربة السفر أكثر ملاءمة.



إضافة إلى هذا، تستعرض داستر الجديدة كلّيًا باقة من التجهيزات التي تسهّل القيادة اليومية وتشمل اللائحة الطويلة من الخصائص والتجهيزات كاميرا متعدّدة الرؤية، ميّزة التحذير من النقطة العمياء، نظام مراقبة للدفع بالعجلات الأربع وميّزة التحكّم بهبوط المنحدرات، ميّزة تشغيل المحرّك عن بعد (في مجلس التعاون الخليجي فقط)، مكيّف هواء أوتوماتيكي، بطاقة «رينو» الذكية مع نظام دخول بدون مفتاح، ونظام Media Nav 3.0 المتطوّر.

هذا المحتوى من تيربو العرب