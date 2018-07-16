إليك سعر «رينو Zoe» الكهربائية

أعلنت رينو أنها بدات عرض سيارة Zoe الكهربائية بالكامل للمشترين باستراليا، التي يبدأ سعرها من 52 الف دولار.

ونقل موقع «كاردفايس» عن المدير الإقليمي لرينو في استراليا، اندرو مور أن رينو ستعرض بالتأكيد سيارتي Zoe و Kangoo ZE للمشترين بشكل خاص عبر سلسلة من الصفقات.



وسيارة Zoe ستاتي في فئتين مختلفتين، هما Life و Intens ويبدأ سعرها من 52 ألف دولار و54 ألف دولار على التوالي.

وتأتي السيارة مع اللونين الأبيض والفضي الغامق، مع إضافات من اللونين بالداخل.



وتأتي Zoe مع بطارية بقوة 41 ك/واط/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 300 كم، مع عزم دوران للمحرك يصل إلى 220. وتصل السيارة إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 14.5 ثانية.

وقد يصل وقت شحن البطارية إلى 15 ساعة، أو سبع إلى ثماني ساعات تقريبا، وفق قوة وسيلة الشحن المستخدمة.

