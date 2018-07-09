تعديل مرعب لـ«مرسيدس GT S»

تشتهر شركة Prior Design لتعديل السيارات بصناعة أطقم الهياكل لتعديل سيارة مرسيدس GT منذ العام 2015، والآن ها هي تطلق أحدث تلك البرامج التعديلية لهذا الوحش الكاسر.

ويتكون البرنامج التعديلي الجديد الذي أطلق عليه اسم PD700 GTR من أقواس عجلات عريضة على العجلات الأربع ومرشات جانبية جديدة وغطاء محرك ومشتت هواء خلفي ضخم وجناح خلفي ثابت، والذي يجعلها تشبه شقيقتها الأعلى في عائلتها AMG GT R.



ولم تذكر شركة التعديل أي معلومات عن تكلفة هذا البرنامج التعديلي، لكن بما أنه مصنوع بالكامل من ألياف الكربون فإن ثمنه سيكون مرتفعًا دون أدنى شك ناهيك عن كلفة التركيب التي سترفع سعره أيضًا.

وعلاوة على ذلك فإن Prior Design توفر خيار تزويد السيارة بجنوط مميزة قياس 9.5 X 20 أمامي و12.5X21 خلفي مغلفة بإطارات كونتيننتال ZR21 قياس 245/30 و305/25 على التوالي.



كما تتوافر مجموعة نوابض H&R لتخفيض ارتفاع السيارة عن الأرض بمقدار 40 ملم، إلى جانب نظام عادم رياضي مميز.

أما المقصورة فقد حصلت على مجموعة من اللمسات والحواف من مادة ألياف الكربون وجلد الكانتارا الفاخر مع غرز بلون مغاير حسب طلب العميل، بالإضافة إلى إمكانية إضافة شعار شركة التعديل على طارة القيادة ومساند الرأس.



ولم تذكر الشركة أي معلومات عن تعديلات على محرك السيارة وهو ما يعني أنها تستمد قوتها من محرك V8 مزدوج التيربو سعة 4,0 لتر والذي يستطيع توليد قوة مقدارها 515 حصانًا وعزم دوران مقداره 670 نيوتن / متر (494 باوند / قدم) وهو ما يكفيها للتسارع من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة (0 إلى 62 ميلاً في الساعة) خلال 3,8 ثانية في طريقها إلى سرعتها القصوى البالغة 310 كيلو مترات في الساعة (193 ميلاً في الساعة).

هذا المحتوى من تيربو العرب