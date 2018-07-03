احذر ترك زجاجة الماء داخل سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 يوليو 2018, 11:12 صباحا

نصحت مجموعة من الخبراء مالكي السيارات، الذين يعيشون في مناطق تشهد درجات حرارة عالية في فصل الصيف، بعدم ترك زجاجات المياه داخل سياراتهم وذلك لاحتمالية أن تؤدي إشعال النيران فيها وحرقها بالكامل.
ووفقًا لموقع «LiveScience» فإن ترك زجاجة الماء داخل السيارة في فصل الصيف وتعرضها لدرجات حرارة عالية بفعل أشعة الشمس فإنه من الممكن أن تعمل كعدسة وتركز الضوء في حزمة قوية من الطاقة قد تكون كافية لإشعال النار في مقعد السيارة القماشي الموجود تحتها.

من جهته قال العالم أوديل مادين، من معهد «غيتي» في لوس أنجلوس: «تعمل عدسات النظارات والعدسات المجهرية على توجيه فوتونات الضوء بطريقة تجعلها تتسلط على نقطة معينة».
وأضاف: «يمكن استعمال هذه الخاصية لتكبير الأشياء ورؤيتها بصورة أفضل، أو لتركيز حزمة الضوء على نقطة صغيرة جدًا، وهو ما يمكن أن يتسبب في ذوبان وحرق الأشياء وبالتالي اشتعال السيارة واحتراقها بالكامل».
هذا المحتوى من تيربو العرب

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«صلاح» الأغلي في تاريخ ليفربول.. رسميا
رياضة عالمية
كيف مهد خروج إسبانيا لنهائي «مجنون» في مونديال روسيا؟
رياضة عالمية
«المونيتور»: لماذا اختار حفتر المواجهة مع مؤسسة النفط؟
ليبيا
بالصور: الأسرة الرياضية تودع نجم الكرة الليبية والهداف الكبير «الخطيطي»
رياضة محلية
«لاستامبا» تدعو إلى تحالف إيطالي - أميركي ضد فرنسا في ليبيا
ليبيا
السفارة الألمانية: سيكون لليبيا قريبًا فريق مختص بإزالة الألغام على أعلى مستوى
ليبيا
محمد صوان: حان الوقت للتوصل إلى نظام حكم محلي لامركزي
ليبيا
مصدر من مصراتة يكشف أسباب إلغاء زيارة وفد المدينة إلى باريس
ليبيا
خارطة النفط الليبي.. الحقول والموانئ والشركات (1 ـ 2)
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فرار سجين باستخدام مروحية وبمعاونة مجموعة مسلحة