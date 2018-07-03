احذر ترك زجاجة الماء داخل سيارتك

نصحت مجموعة من الخبراء مالكي السيارات، الذين يعيشون في مناطق تشهد درجات حرارة عالية في فصل الصيف، بعدم ترك زجاجات المياه داخل سياراتهم وذلك لاحتمالية أن تؤدي إشعال النيران فيها وحرقها بالكامل.

ووفقًا لموقع «LiveScience» فإن ترك زجاجة الماء داخل السيارة في فصل الصيف وتعرضها لدرجات حرارة عالية بفعل أشعة الشمس فإنه من الممكن أن تعمل كعدسة وتركز الضوء في حزمة قوية من الطاقة قد تكون كافية لإشعال النار في مقعد السيارة القماشي الموجود تحتها.



من جهته قال العالم أوديل مادين، من معهد «غيتي» في لوس أنجلوس: «تعمل عدسات النظارات والعدسات المجهرية على توجيه فوتونات الضوء بطريقة تجعلها تتسلط على نقطة معينة».

وأضاف: «يمكن استعمال هذه الخاصية لتكبير الأشياء ورؤيتها بصورة أفضل، أو لتركيز حزمة الضوء على نقطة صغيرة جدًا، وهو ما يمكن أن يتسبب في ذوبان وحرق الأشياء وبالتالي اشتعال السيارة واحتراقها بالكامل».

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