رينو تنشر صورة تشويقية لكروس أوفر الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يونيو 2018, 01:40 مساء

نشرت شركة رينو صورة تشويقية تستعرض سيارة كروس اوفر كوبيه جديدة، وذلك تمهيدًا للكشف عنها في معرض موسكو الدولي للسيارات 2018.
ولم تكشف الشركة الفرنسية الكثير من المعلومات حول موديلها الجديد باستثناء ذكر أنها ستكون سيارة رياضية متعددة الاستعمالات SUV جديدة، وأنه سيتم تصنيعها في مصنع الشركة في العاصمة الروسية موسكو.

ووفقًا للبيان الصحفي الذي أرفقته الشركة الفرنسية بالصورة التشويقية فإن «المركبة الجديدة ستمثل علامة فارقة حقيقية لسوق السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات SUV في روسيا، وهو ما سيعزز قيادة رينو روسيا لهذه الفئة الواعدة سريعة النمو».
وأضاف البيان الصحفي: «سيكتب إطلاق هذا الموديل عالميًا فصلاً جديدًا في تاريخ شركة رينو ليس على مستوى روسيا فقط بل على مستوى العالم».

وسيقدم الموديل الجديد على شاكلة سيارة اختبارية قريبة من الوصول إلى طور الإنتاج، وستتبنى وفقًا لعدد من التقارير الصحفية السابقة تصميمًا ديناميكيًا.

وتكشف الصورة التشويقية بشكل جزئي عن مقدمة السيارة والتي تتمتع بأحدث الأفكار التصميمية من شركة رينو مثل مصابيح LED النهارية على شكل حرف C باللغة الإنجليزية.
يذكر أن معرض موسكو الدولي للسيارات 2018 سينطلق في التاسع والعشرين من شهر أغسطس المقبل.
هذا المحتوى من تيربو العرب

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