«بي إم دبليو» تستدعي سياراتها لعيوب في الوسائد الهوائية

أعلنت «بي إم دبليو» أستراليا، استدعاء عدد من السيارات من سيارات الفئتين الأولى والثالثة، و«إكس3»، لعيوب في صنع الوسائد الهوائية.

ويخص هذا الاستدعاء سيارات «E8x» في السلسلة الأولى، و«E9x» في الفئة الثالثة و«E83» في فئة «إكس3»، المبيعة من الأول من يونيو 2004 حتى 30 يونيو 2015، حسب موقع «كار أدفايس».



ويتعلق العطل بالوسائد الهوائية، وهي من صنع شركة «تاكاتا»، إذ قد تتحلل المخضات بالوسائد الهوائية نتيجة الحرارة المرتفعة والرطوبة بمرور الوقت.

وتلك العيوب قد تتسبب في عطل الوسائد الهوائية، وتوقفها عن العمل في حالات التصادم، ونتيجة لذلك قد تتسرب شظايا معدنية إلى داخل المقصورة في حالات التصادم.

ويشمل قرار الاستدعاء نحو 4079 سيارة.

