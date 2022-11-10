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أفكار لحل مشاكل البشرة الدهنية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 نوفمبر 2022, 02:00 مساء
أفكار لحل مشاكل البشرة الدهنية
أفكار لحل مشاكل البشرة الدهنية (الإنترنت)
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تمتلك بعض النساء البشرة الدهنية التي تتميز بمساماتها الواسعة، وإنتاجها للزيت، فيؤدي هذا إلى ظهور الرؤوس السوداء والحبوب. يمكنك حل مشاكل البشرة الدهنية عن طريق إتباع بعض الأفكار والحلول السريعة، وفقًا لـ«هي».

قومي بغسل وجهك مرتين أو ثلاث مرات يوميًا بالماء والصابون الخاص بالبشرة الدهنية، إذ يساعد هذا على تخفيف إفراز البشرة من الزيوت، كما يعمل على إزالة الأوساخ المتراكمة على سطح الجلد.

إذا كنتِ من صاحبات البشرة الدهنية تجنّبي الضغط على البثور، لأن ذلك يساهم في نشر الالتهاب على سطح البشرة، ويزيد تهيجها وظهور حب الشباب عليها أو حبوب أخرى.

استخدمي مستحضرات التجميل غير المضغوطة، كي لا تتسبب بإغلاق المسام.

طبقي كريمات حماية البشرة من الشمس وذلك لحماية البشرة من التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية مع التأكد من أنه خالٍ من الزيوت.

قومي بتقشير بشرتك وتنظيفها من التراكمات والأوساخ والزيوت.

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