الألوفيرا والعسل للتخلص من الخطوط الرفيعة...

تعاني البشرة من الجفاف مع بداية فصل الشتاء وبرودة الطقس لذلك عليك الاهتمام المضاعف ببشرتك لحمايتها من الجفاف وتكون الخطوط الرفيعة والتجاعيد.
وهنا نُقدِّم لكِ طريقة تحضير غسول للبشرة من مكونات طبيعية يعمل على ترطيب البشرة والعناية بها، وتخليصها من الخطوط الرفيعة فتعرفي معنا على المكونات وطريقة التطبيق وفقا لموقع «جمالك».
المكونات وطريقة التطبيق:
- اخلطي كميات متساوية من العسل والألوفيرا ومعلقة من زيت اللوز الحلو وملعقتين من عصير الليمون وامزجيهما معا ودلكي بهما البشرة ثم اغسليها مرتين يوميا، وبذلك ستحافظين على نضارة بشرتك دوما وتمنعين تُكوّن التجاعيد والخطوط الرفيعة.
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