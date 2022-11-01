الألوفيرا والعسل للتخلص من الخطوط الرفيعة

القاهرة - بوابة الوسط

تعاني البشرة من الجفاف مع بداية فصل الشتاء وبرودة الطقس لذلك عليك الاهتمام المضاعف ببشرتك لحمايتها من الجفاف وتكون الخطوط الرفيعة والتجاعيد.

وهنا نُقدِّم لكِ طريقة تحضير غسول للبشرة من مكونات طبيعية يعمل على ترطيب البشرة والعناية بها، وتخليصها من الخطوط الرفيعة فتعرفي معنا على المكونات وطريقة التطبيق وفقا لموقع «جمالك».