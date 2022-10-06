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3 طرق طبيعية للتخلص من البقع الداكنة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أكتوبر 2022, 12:45 مساء
3 طرق طبيعية للتخلص من البقع الداكنة
تعرفي على أسباب ظهور البقع الداكنة وكيفية علاجها (الإنترنت)
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يمكنك التخلص من بقع الوجه المزعجة في وقت سريع من خلال استخدام بعض الوصفات البسيطة، وعليك أيضا التعرف على أسباب هذه البقع قبل معالجتها لعدم عودتها مرة أخرى. تعرفي معنا على بعض الأسباب والطرق المنزلية الطبيعية لعلاجها وطبقيها بنفسك وذلك وفقا لموقع «جمالك».

أسباب بقع الوجه
- التعرض إلى أشعة الشمس والذي يعتبر من أهم العوامل التي تتسبب في ظهور البقع الداكنة على البشرة وخاصة عند قضاء وقت طويل والبشرة معرضة للشمس دون استخدام واقي من الشمس.
- استخدام بعض مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية.
- يوجد بعض أنواع من الأدوية والعقاقير تتسبب في البقع على الوجه عند تناولها.
- استخدام نوع من المقشرات القاسية للبشرة، والتي تؤدي إلى تهيجها وبالتالي ظهور البقع الحمراء وبعدها تتحول إلى داكنة.
- قد تصاب المرأة بالبقع على الوجه نتيجة بعض التغيرات الهرمونية بالجسم.
بعض الوصفات المنزلية الطبيعية الفعالة للتخلص من البقع الداكنة

الزبادي والشوفان للتخلص من بقع الوجه
- تعتبر من الوصفات الجيدة للتخلص من بقع الوجه، حيث إن الزبادي يحتوي على أحماض الألفا هيدروكسيد والتي تساعد على تفتيح البشرة، فضلا على أن الشوفان يساعد على التخلص من طبقات الجلد المتضررة.
طريقة تحضير الوصفة:
- عليك بخلط ربع كوب من الزبادي مع ملعقتين من الشوفان ويتم تقليبهم بشكل جيد حتى يمتزجا.
- يوضع الخليط على البشرة مع وضعه بحركة دائرية ويترك على البشرة لمدة ساعة.
- تغسل البشرة بالماء الفاتر ويتم تمرير قطعة من الثلج على البشرة لغلق المسام.

زيت الزيتون لإزالة بقع الوجه
- الخصائص التي توجد في زيت الزيتون تساعد على التخلص من مشكلات البشرة بشكل عام وأيضا البقع الداكنة الموجودة على البشرة، والحليب مهم لتفتيح البشرة وإمدادها بالعناصر الغذائية المهمة.
كيفية تحضير الوصفة:
- يخلط ربع كوب من الحليب مع ملعقتين من زيت الزيتون ثم يتم وضع الخليط على البشرة لمدة ساعة، وتشطف البشرة بالماء الفاتر.

زيت الورد والجلسرين لإزالة بقع الوجه
- الجلسرين من أكثر المكونات التي من الممكن أن تزيل البقع الداكنة من على البشرة، وزيت الورد يساعد في الحفاظ على نضارة البشرة، وتعتبر هذه الوصفة من الوصفات السريعة جدا في التخلص من بقع الوجه.
طريقة تحضيرها:
- يتم خلط 3 ملاعق من الجلسرين مع ملعقة من زيت الورد المخفف ويتم تقليبهم جيدا.
- يوضع على البشرة ويترك عليها لمدة نصف ساعة، ويغسل الوجه بالماء الفاتر.
 

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