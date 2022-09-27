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«نوستالجيا التسعينيات» تطبع عروض أسبوع ميلانو للموضة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 04:23 مساء
«نوستالجيا التسعينيات» تطبع عروض أسبوع ميلانو للموضة
عارضة الأزياء البريطانية كايت موس خلال عرض أزياء «بوتيغا فينيتا» لربيع وصيف 2023 في 24 سبتمبر 2022 في ميلانو ضمن أسبوع الموضة (أ ف ب)
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على أنغام أغنيات هادواي وأليزيه، اختتم أسبوع ميلانو للموضة، الأحد، فيما طبع الحنين إلى حقبة تسعينيات القرن العشرين عروض أشهر المصممين ودور الأزياء العالمية المشاركة.

شاركت في بعض العروض نجمات بينهن باريس هيلتون في عرض «فرساتشي» وكايت موس في عرض «بوتيغا فينيتا»، أمكنَ استشفاف توجهات الموضة النسائية لربيع سنة 2023 وصيفها، وفق «فرانس برس».

سروال الكارغو
وسيكون نجم موسم الربيع والصيف المقبل بنطلون الـ«كارغو». وقد شكل هذا النوع من السراويل المستوحاة لعالم الموضة من البزات العسكرية قطعا أساسية من الأزياء التي راجت في تسعينيات القرن العشرين. وأعادت دور الأزياء الإيطالية إحياءها هذا الموسم في نسخ أنيقة، فصنعتها «فِندي» مثلا من أقمشة تقنية حريرية مع جيوب مزينة بشعار FF الشهير وأحزمة طويلة، فيما استعملت دار «جيل ساندر» أقمشة من الحرير بلون الشوكولاتة، واختارت «فرساتشي» اللون البنفسجي الأميري. أما «فيراري» التي أنتجت حتى الآن ثلاث تشكيلات من الملابس الجاهزة فاعتمدت قماش الجينز الباهت، بينما فضل «دولتشه إيه غابانا» تلك الممزقة والمطعمة بالثقوب.

الفستان فوق السروال
ومن التوجهات الأخرى التي لوحظت على منصات العروض الفستان المخصص للارتداء فوق السروال، فلدى «برادا» قمصان نوم طويلة من الطراز القديم شفافة كليا تُرتدى فوق طقم كامل مؤلف من قميص وبنطلون. أما «فِندي»، فنسقت التنانير الفوقية والفساتين الشفافة مع السراويل الواسعة. وبرز النمط نفسه عند «جيل ساندر» من خلال فساتين قطنية بلا أكمام تصبح بمثابة قمصان طويلة جدا للرجال يرتدونها فوق شورت برمودا أو بنطلون. بالنسبة للنساء، يتم أيضا تنسيق فساتين ذات شراريب مع السراويل. وفي تشكيلة «إمبوريو أرماني» الجديدة، سترات فضفاضة فوق سراويل نسائية نابعة من اهتمام جورجيو أرماني بالثقافات غير الغربية، كتلك العربية أو الهندية أو الصينية.

حرير وستان
وحضرت القمصان والفساتين والسراويل والسترات المصنوعة من الحرير أو الساتان في كل العروض خلال أسبوع ميلانو، ويتوقع تاليا أن تكون رائجة خلال الصيف المقبل. واستحضرت دار «روبرتو كافالي» مثلا الفساتين الحريرية الكبيرة العاجية اللون التي تذكر ببريق هوليوود في العصر الذهبي للسينما. وفي تشكيلة «بوتيغا فينيتا» الجديدة تُضفي تفاصيل وشاح حريري معلق على الظهر حركة على اللواتي يرتدينه. أما «برادا» فتخرج الفساتين المنسدلة من الجو الحميمي بفضل ظلال الألوان الدافئة. فهي مجعدة، كما عند «فرساتشي» التي جعلت فستانها الطويل من الحرير الأسود والدانتيل فستان زفاف.

الفستان المحبوك
ولم تشذ دار «ميسوني» التي تشتهر بالحياكة عن هذا التوجه، ومع ذلك ابتعد مديرها الفني الجديد فابريزيو غرازيولي عن الأنماط المألوفة لديها وعن تشكيلة ألوانها المتغيرة، لتقديم مجموعة من الفساتين الضيقة المحبوكة بألوان الأصفر والأزرق السماوي والأرجواني.

ألوان وفواكه
وطغت الألوان وأنماط الفاكهة على تشكيلات بعض المصممين. وزينت أنماط التفاح والكمثرى والكرز، بأحجام صغيرة وكبيرة قطع تشكيلة «بينيتون» تحت قيادة مديرتها الفنية الجديدة أندريا إنكونتري. وفي «روبرتو كافالي»، تزين الفساتينَ أنماطُ العنب وأشجار النخيل والأناناس وسواها. وبالنسبة إلى «موسكينو»، اعتمد جيريمي سكوت أنماطا «منفوخة»، كالعوامات المطاطية والفرش الهوائية الأخرى.

مصمما الأزياء دومينيكو دولتشه، يمين، وستيفانو غابانا مع كيم كارداشيان في ميلانو، 24 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
مصمما الأزياء دومينيكو دولتشه، يمين، وستيفانو غابانا مع كيم كارداشيان في ميلانو، 24 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
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