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4 فروق بين وصلات الشعر الطبيعي والصناعي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 سبتمبر 2022, 03:15 مساء
4 فروق بين وصلات الشعر الطبيعي والصناعي
توجد خيارات واسعة من الألوان كافة من الاكستنشن الطبيعي حتى يتناسب مع لون شعركِ الطبيعي (الإنترنت)
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وصلات الشعر الطبيعي مأخوذة من الشعر الطبيعي المعالج، إلا أنها تفتقد للزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس عادة.

وهناك أربعة فروق ومعايير تساعدكِ في التمييز بين وصلات الشعر (اكستنشن) الطبيعي والصناعي، حسب «جمالك».

لون اكستنشن الشعر
من الممكن إيجاد خيارات واسعة من الألوان كافة من الاكستنشن الطبيعي حتى يتناسب مع لون شعركِ الطبيعي، على عكس وصلات الشعر الصناعية. هذه الأخيرة قد لا تجدينها باللون الذي تريدينه والذي يتناسب مع لون شعركِ الطبيعي، فالخيارات هنا قد تكون أقل.

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ملمس اكستنشن الشعر
يتميز ملمس اكستنشن الشعر الطبيعي بنعومته، إذ إنه مصنوع من الألياف الطبيعية من الشعر الحقيقي. أما وصلات الشعر الصناعية فيكون ملمسها أكثر خشونة وجافة، لأنها ليست مصنوعة من بروتينات طبيعية وبالتالي لا تحتفظ بالرطوبة.

تركيب اكستنشن الشعر
تندمج وصلات الشعر الطبيعي بشكل سلس مع الخصلات الطبيعية، على عكس الاكستنشن الصناعي. بمعنى آخر سيبدو الاكستنشن الطبيعي وكأنه شعركِ الحقيقي: ناعم وانسيابي. أما الاكستنشن الصناعي فقد يبدو واضحا أنكِ تضعينه وكأنه لم يندمج بشكل جيد مع الخصلات الطبيعية وقد يعود ذلك بسبب اللون وخشونة الشعر الصناعي.

استدامة اكستنشن الشعر
يدوم اكستنشن الشعر الطبيعي من 3 إلى 12 شهر أو أكثر حسب أنظمة العناية. أما وصلات الشعر الصناعية فلا تدوم كثيرا وهي مثالية لتستخدميها لفترة مؤقتة.

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