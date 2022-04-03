خلطة طبيعية لإطالة الشعر سريعا

القاهرة - بوابة الوسط

يشيع استخدام خلطة زيت الزيتون والبيض من أجل تطويل الشعر بسرعة، ولهذا نقدم لكم فوائد زيت الزيتون والبيض للشعر، وكذلك طريقة تحضير تلك الخلطة، حسب «جمالك».

فوائد زيت الزيتون للشعر:

يسهم زيت الزيتون في تطويل الشعر لأنه غني بفيتامين «هـ»، الذي يحارب تساقط الشعر.

ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويقوي بصيلات الشعر.

يوفر زيت الزيتون الحماية للشعر وفروة الرأس ويجعلها نظيفة.

يحمل زيت الزيتون أيضًا خصائص مضادة للفطريات، مما يجعله قادر على علاج القشرة.

يجعل زيت الزيتون الشعر أكثر نعومة بفضل الرطوبة التي يوفرها للشعر.

فوائد البيض للشعر:

يعزز البيض نمو الشعر ويساعد على تطويله.

يقوي بصيلات الشعر لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتينات.

ينعم الشعر، خاصة أنه يحتوي على فيتامين «د».

يقلل من تجعد الشعر، ويمنع تكسره وتقصفه.

يحسن صحة فروة الرأس لأنه يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية التي تحارب القشرة.

فيتامين «ب» الموجود في البيض يقي الشعر من الشيب المبكر، ويعطيه مظهرًا صحيًا ولامعًا.