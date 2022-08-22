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تكلفة أحدث إطلالات نانسي عجرم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 أغسطس 2022, 04:09 مساء
تكلفة أحدث إطلالات نانسي عجرم
شاهدي معنا جمال إطلالة نانسي عجرم الأخيرة في قبرص
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أحيت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، أخيرا خفلا في قبرص وشاركت جمهورها بصور من الحفل نشرتها عبر حسابها على «إنستغرام» ونالت إطلالتها إعجاب الجميع.

وأطلت نانسي عجرم بفستان باللون الأزرق السماوي، من «إليزابيتا فرانكي»، كان فستانا طويلا بأكمام طويلة، بفتحة صغيرة من منطقة الصدر غيرت مكانها عن التصميم الأصلي للفستان، وبشق جانبي طويل كشف ساقيها، مع بطانة شورت قصير من اللون نفسه، حرصت على إظهارها بالكامل.

وسعر الفستان 938 دولارا، وتركت شعرها ينسدل ناعما على كتفها.
وقدمت نانسي عجرم خلال الحفل مجموعة من أغانيها وسط تفاعل كبير من الحضور.
 

شاهدي معنا جمال إطلالة نانسي عجرم الأخيرة في قبرص
شاهدي معنا جمال إطلالة نانسي عجرم الأخيرة في قبرص
شاهدي معنا جمال إطلالة نانسي عجرم الأخيرة في قبرص
شاهدي معنا جمال إطلالة نانسي عجرم الأخيرة في قبرص
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