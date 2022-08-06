تعرفي إلى فوائد شاي الماتشا لبشرتك

القاهرة - بوابة الوسط

تحتوي الماتشا على الكثير من المواد والفيتامينات مثل فيتامين هـ E وفيتامين ب ٢ B2 المهمين لصحة ونضارة البشرة.

كما أن الماتشا تعزز إنتاج الكولاجين في البشرة مما يقلل ويؤخر ظهور التجاعيد، وفق «فستاني».

إضافة إلى أنها تحفز من إنتاج الإيلاستين (Elastin) الذي يساعد على الوقاية من سرطان الجلد التي تحفزه أشعة الشمس. وأخيرًا تعمل الماتشا على تقليص المسام والتقليل من إنتاج الزيت مما يدعم من بنية الجلد.

أيضا تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، ما يعني أنها تقضي على البكتيريا المسببة لحب الشباب.

شاي الماتشا

يحتوي شاي الماتشا الأخضر على الكثير من الفوائد للجسم وأيضًا للبشرة وذلك من خلال تطبيقه على الوجه كماسك على الوجه وهو مناسب لجميع أنواع البشرة، وأيضًا له الكثير من الفوائد على الوجه.

تقليل الاحمرار: يحتوي شاي الماتشا على خصائص مضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في تقليل الاحمرار من الوجه الناتج عن وجود أمراض جلدية أو حب الشباب.

تحسين البشرة: يقوم شاي ماتشا على تقشير وإزالة خلايا الجلد الميتة، وتحسين حالة البشرة بشكل مستمر عند الاهتمام بتطبيق الماسك بشكل دوري مرة كل أسبوع.

- تخلصي من حب الشباب بالشاي الأخضر

تقليل علامات تقدم البشرة: يساعد شاي الماتشا في علاج علامات الشيخوخة. حيث يحمي الماتشا من أضرار الأشعة فوق البنفسجية ويحسن مرونة الجلد ويحفز إنتاج الإيلاستين لإضافة حجم للبشرة، وحمايتها من أضرار أشعة الشمس التي ينتج عنها البقع الداكنة وجفاف الجلد والتجاعيد.

علاج مشاكل البشرة الدهنية: إن كنت تملكين بشرة دهنية فأنت تعانين من الكثير من المشاكل مل البثور والمسام الواسعة وإنتاج البشرة لنسبة كبيرة من الزيوت، ولكن عند تطبيق شاي الماتشا على الوجه سوف يجري التحكم في نسبة إنتاج الزيوت وتصغير المسام وعلاج حب الشباب.