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كل ما تحتاجين معرفته عن كريستال الشعر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 أغسطس 2022, 04:15 مساء
كل ما تحتاجين معرفته عن كريستال الشعر
الكريستال من تقنيات معالجة الشعر التالف (الإنترنت)
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يتعرض الشعر لعديد العوامل الخارجية التي تسبب تلفه، مثل المعالجة الحرارية (المكواة والسيشوار)، ومنتجات العناية التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية وغيرها، التي تفقد الشعر ترطيبه، وتسبب تقصفه وتجعده مع الوقت.

وتطورت تقنيات معالجة الشعر التالف أخيرا، وظهرت عديد العلاجات لفرد وتنعيم الشعر مثل الكيراتين والكولاجين، وآخرها كريستال الشعر، وفق «سوبر ماما».

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على الرغم من المسميات الكثيرة لعلاجات الشعر التي انتشرت في السنوات الأخيرة، فإن معظمها يعتمد على الفكرة نفسها، وهي إصلاح الغلاف البروتيني للشعر، ففي الطبيعي يكون الشعر محاطا بغلاف من البروتين يمنحه مظهرا حيويا ويساعد على الحفاظ على مظهره الأملس.

ومع التقدم في العمر واستخدام المستحضرات الكيميائية يتعرض هذا الغلاف للتلف، ما يفقد الشعر المظهر الصحي ويصبح مجعدا.

وتهدف العلاجات الحديثة على إصلاح الغلاف البروتيني للشعر ليستعيد حيويته وملمسه الناعم مرة أخرى. وكريستال الشعر، هو أحدث جيل من الكيراتين وهو البروتين الأساسي المكون للشعر.

ويتكون كريستال الشعر من الكيراتين ومجموعة من المغذيات الأخرى التي تساعد على إصلاح تلف الشعر، واستعادة لمعته الطبيعية وتمليسه مثل زيت الأرجان والفيتامينات، ومثل أشكال الكيراتين الأخرى.

يمكن الحصول على كريستال الشعر من خلال صالونات التجميل، كما يمكن استخدامه في المنزل.

وإليك الخطوات التالية:
اغسلي شعرك بشامبو منقٍ لتنظيف عميق أو بشامبو خالٍ من السلفات. جففي الشعر باستخدام السيشوار.
قسمي الشعر إلى خصلات صغيرة ووزعي الكريستال على الشعر بواسطة فرشاة على بعد سنتيمتر واحد من الجذور.
لتثبيت المنتج على شعرك، استخدمي مكواة من السيراميك أو البورسلين على شعرك لفتح مسامه، للسماح للكيرايتن بالدخول بعمق داخل الشعر وتثبيته.
لا تغسلي الشعر أو تعرضيه للرطوبة إلا بعد مرور 48 - 72 ساعة من وضع الكريستال، كما يجب عدم لف الشعر أو ربطه حتى يظل مفرودا.

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