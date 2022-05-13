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فوائد حمض اللاكتيك لفروة الرأس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 مايو 2022, 01:33 مساء
فوائد حمض اللاكتيك لفروة الرأس
الشعر الصحي يحتاج إلى العناية بفروة الرأس (الإنترنت)
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حمض اللاكتوليك هو نوع من أحماض ألفا هيدروكسي، القابل للذوبان في الماء، وهو مستخرج من الحليب، ويعمل على سطح البشرة مباشرة.

وتحتاج فروة الرأس إلى تقشير لطيف من أجل التخلص من الأوساخ الناتجة عن الملوثات، ولاكتيك آسيد هو واحد من أفضل المقشرات الكيميائية، وفق «جمالك».

فوائد حمض اللاكتيك:
يزيل الخلايا الميتة من فروة الرأس.
يقلل من تعداد الأنزيمات، مما يسهل عملية تساقط الشعر الطبيعي.
تحفيز دوران الخلايا في فروة الرأس، بفضل إزالة الخلايا الميتة.
التقليل من فرص تكوين ونمو الخميرة مثل Malassezia furfur التي تسهم في ظهور قشرة الرأس.
المحافظة على صحة فروة الرأس وتغذيته.
المحافظة على توازن درجة الحموضة في فروة الراس.
الحد من عدوى بصيلات الشعر مثل التهاب الجريبات.

نصائح عند استخدام حمض اللاكتيك:
إذا كنتِ تستخدمين حمض اللاكتيك للمرة الأولى، فضعي كمية صغيرة منه على فروة الرأس لتتحققي من رد الفعل التحسسي.
استخدمي هذا الأسيد باعتدال حتى لا تؤذي فروة رأسكِ. كما أن الإفراط في اللجوء إليه سيؤدي إلى الجفاف، الحكة والبهتان.

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