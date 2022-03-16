ما هي أسباب الرائحة الكريهة بفروة الرأس؟

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت مجلة «فرويندين» أن بعض الأسباب تؤدي إلى انبعاث رائحة كريهة من الشعر رغم غسل الرأس بشكل جيد والفروة.

وأوضح خبراء المجلة الألمانية أن السبب قد يكون الغسل نفسه لأن الإفراط فيه يؤدي إلى قتل الميكروبيوم في فروة الرأس، ما يسهل على البكتيريا والفطريات الضارة الوصول إليها والتكاثر فيها، وإضافة إلى الرائحة الكريهة، يمكن أن يحدث الالتهاب والحكة بشكل متكرر، وفق «24».

ويمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية، على سبيل المثال أثناء الحمل، أو انقطاع الطمث، إلى انبعاث روائح كريهة من الفروة، حيث تفرز المزيد من الدهون والعرق ومع تراكمها على الفروة والشعر تظهر الروائح الكريهة.

ومن الممكن أن يكون السبب التهابها، ونصحت المجلة الألمانية باستشارة الطبيب بمجرد ظهور الرائحة والرغبة في الحكة أو ظهور بقع متقشرة على الفروة.