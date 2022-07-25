صبغة بدون أضرار في 6 خطوات...

نقدم إليكِ 6 نصائح سهلة التطبيق لتجنب أضرار ومشاكل صبغات الشعر، تعرفي عليها معنا وحافظي على جمال شعرك طوال الوقت، وذلك وفقًا لموقع «جمالك».
- اختبار لون الصبغة على خصلة مخفية من الشعر.
- قص أطراف الشعر المصبوغ لتجنب زيادة تقصف الأطراف.
- الابتعاد عن استخدام المجفف في تصفيف الشعر بعد صبغه مباشرة.
- الاهتمام بغسل الشعر بماء مضاف إليه خل التفاح لإعادة اللمعان للشعر مرة أخرى بعد الصبغة.
- استعمال الصبغات الخالية من الأمونيا والتي تحتوي على نسبة ضئيلة جدًا من مادة بارا فينيل ثنائي الأمين؛ لأن هذه المادة سامة وتسبب الحساسية.
- تجنب تفتيح خصلات الشعر أكثر من اللازم حتى لا يحدث تلف للشعر.
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