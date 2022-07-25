Atwasat

صبغة بدون أضرار في 6 خطوات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 يوليو 2022, 01:19 مساء
صبغة بدون أضرار في 6 خطوات
نصائح سهلة التطبيق لتجنب أضرار الصبغة على شعرك (الإنترنت)
alwasat radio

نقدم إليكِ 6 نصائح سهلة التطبيق لتجنب أضرار ومشاكل صبغات الشعر، تعرفي عليها معنا وحافظي على جمال شعرك طوال الوقت، وذلك وفقًا لموقع «جمالك».

- اختبار لون الصبغة على خصلة مخفية من الشعر.
- قص أطراف الشعر المصبوغ لتجنب زيادة تقصف الأطراف.
- الابتعاد عن استخدام المجفف في تصفيف الشعر بعد صبغه مباشرة.
- الاهتمام بغسل الشعر بماء مضاف إليه خل التفاح لإعادة اللمعان للشعر مرة أخرى بعد الصبغة.
- استعمال الصبغات الخالية من الأمونيا والتي تحتوي على نسبة ضئيلة جدًا من مادة بارا فينيل ثنائي الأمين؛ لأن هذه المادة سامة وتسبب الحساسية.
- تجنب تفتيح خصلات الشعر أكثر من اللازم حتى لا يحدث تلف للشعر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السوق النفطية: توقعات باستمرار تراجع الأسعار مع زيادة المعروض وقوة الدولار

السوق النفطية: توقعات باستمرار تراجع الأسعار مع زيادة المعروض وقوة الدولار
سيدات أميركا يحتفظن بذهبية التتابع أربعة في 400 متر ببطولة العالم

سيدات أميركا يحتفظن بذهبية التتابع أربعة في 400 متر ببطولة العالم
تونس: انطلاق استفتاء حاسم على دستور جديد يثير خلافات

تونس: انطلاق استفتاء حاسم على دستور جديد يثير خلافات
جهاز الأمن الداخلي: حملة أمنية موسعة لضبط المتسولين

جهاز الأمن الداخلي: حملة أمنية موسعة لضبط المتسولين
كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا
شاهد: تمدد حريق الغابات في كاليفورنيا وسط موجة قيظ تضرب الولايات المتحدة

شاهد: تمدد حريق الغابات في كاليفورنيا وسط موجة قيظ تضرب الولايات المتحدة
«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل الدوري السداسي قبل جولة الحسم بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. الأربعاء

«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل الدوري السداسي قبل جولة الحسم بين الأهلي طرابلس ...
وليامز ونورلاند يدخلان جدل تغيير إدارة المؤسسة الوطنية النفط

وليامز ونورلاند يدخلان جدل تغيير إدارة المؤسسة الوطنية النفط
ردا على مقال د. صالح السنوسي: «متاهة المصدر الرسمي والمصدر الوحيد للتشريع»

ردا على مقال د. صالح السنوسي: «متاهة المصدر الرسمي والمصدر الوحيد للتشريع»
طائرة الجزيرة تحلق عاليا في سماء طرابلس وتعانق الذهب والفضة (صور)

طائرة الجزيرة تحلق عاليا في سماء طرابلس وتعانق الذهب والفضة (صور)
ارتداد الفعل

ارتداد الفعل
تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على الحالة الليبية؟

تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على ...
بليحق: إجراء التعديلات النهائية على مسودة مشروع قانون نفايات الرعاية الصحية

بليحق: إجراء التعديلات النهائية على مسودة مشروع قانون نفايات الرعاية الصحية
كاركاتير خيري - اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في العاصمة طرابلس

كاركاتير خيري - اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في العاصمة طرابلس
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة

عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة
جريدة «الوسط»: ضخ النفط يعود.. وتحريك مسار توحيد الجيش

جريدة «الوسط»: ضخ النفط يعود.. وتحريك مسار توحيد الجيش
«الكلام»!؟

«الكلام»!؟
عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا

عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
زيت اللوز والليمون للتخلص من اسمرار الرقبة
زيت اللوز والليمون للتخلص من اسمرار الرقبة
4 طرق منزلية لتنظيف الحذاء الأبيض
4 طرق منزلية لتنظيف الحذاء الأبيض
نصائح لنظام غذائي آمن بعد جراحات السمنة
نصائح لنظام غذائي آمن بعد جراحات السمنة
فيكتوريا بيكهام تنضم لأسبوع الموضة في باريس
فيكتوريا بيكهام تنضم لأسبوع الموضة في باريس
زيت السمسم لحماية الشعر من أشعة الشمس
زيت السمسم لحماية الشعر من أشعة الشمس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ليلى علوي تثير الجدل بفستانها الأخضر
ليلى علوي تثير الجدل بفستانها الأخضر...
7 نصائح للحفاظ على الوزن في عيد الأضحى
7 نصائح للحفاظ على الوزن في عيد الأضحى...
كل ما تودين معرفته عن حقن الـ«Skin Booster»
كل ما تودين معرفته عن حقن الـ«Skin Booster»...
تصميمات لإطلالات ساحرة في العيد
تصميمات لإطلالات ساحرة في العيد...
نظام غذائي من دون حرمان لخسارة الوزن الزائد بعد العيد
نظام غذائي من دون حرمان لخسارة الوزن الزائد بعد العيد...
المزيد
صبغة بدون أضرار في 6 خطوات
صبغة بدون أضرار في 6 خطوات...
طرق تنسيق صندل «فيشرمان» مع مختلف الإطلالات
طرق تنسيق صندل «فيشرمان» مع مختلف الإطلالات...
النظارات الشمسية البيضاوية الأبرز هذا الصيف
النظارات الشمسية البيضاوية الأبرز هذا الصيف...
زيت السمسم لحماية الشعر من أشعة الشمس
زيت السمسم لحماية الشعر من أشعة الشمس...
فيكتوريا بيكهام تنضم لأسبوع الموضة في باريس
فيكتوريا بيكهام تنضم لأسبوع الموضة في باريس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط