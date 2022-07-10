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إليك الصيحة المفضلة للنجمات هذا الصيف

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 يوليو 2022, 02:16 مساء
إليك الصيحة المفضلة للنجمات هذا الصيف
نسقي هذا الموسم قطعًا تجمع ما بين اللونين الفوشيا والأزرق (الإنترنت)
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يؤكد الخبراء أنه من أجل استمتاعك بإطلالة غير تقليدية مميّزة، نسقي هذا الموسم قطعًا تجمع ما بين اللونين الفوشيا والأزرق، سواء من ناحية الملابس أو الأحذية والإكسسوارات.

كما يمكنكِ أن تعتمدي قطعة واحدة تجمع هذين التدرّجين، مثل التوب الذي لجأت إليه إميلي سيندليف. سواء لجأتِ إلى هذا التنسيق أم ذاك، كوني متأكدة أنكِ ستلفتين الأنظار إليكِ.

وما رأيك أن تستوحي مثلاً من هاندة أرتشيل التي ارتدت طقما أزرق مع جاكيت قصير باللون الفوشيا؟ هذا ويمكنكِ أن تستلهمي أيضًا من نينا ساندبيتش التي لجأت إلى فستان فوشيا ونسّقته مع حقيبة باللون الأزرق.

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واختارت ماريان ثيودورس أيضًا هذه الطريقة لتنسيق الفوشيا مع الأزرق، أي من ناحية الملابس والإكسسوارات، إذ ارتدت فستانا زهريا صارخا مع بوتس باللون الأزرق.

اعتماد الأزرق والفوشيا في لوك واحد يكفي لأن تتمتّعي بطلّة منعشة وعلى آخر موضة، لكن وإن كنتِ تتمتّعين بأسلوب جريء، فلمَ لا تضيفين لون ثالث إليهما.

اختاري مثلاً الأخضر، البرتقالي أم الأصفر، ودعي كلّ الأنظار تتحوّل إليكِ. يمكنكِ أن تستوحي مثلاً من ماكسين وايلد، حيث ارتدت بليزر برتقاليا مع تنورة فوشيا وحقيبة زرقاء.

نسقي هذا الموسم قطعًا تجمع ما بين اللونين الفوشيا والأزرق (الإنترنت)
نسقي هذا الموسم قطعًا تجمع ما بين اللونين الفوشيا والأزرق (الإنترنت)
نسقي هذا الموسم قطعًا تجمع ما بين اللونين الفوشيا والأزرق (الإنترنت)
نسقي هذا الموسم قطعًا تجمع ما بين اللونين الفوشيا والأزرق (الإنترنت)
نسقي هذا الموسم قطعًا تجمع ما بين اللونين الفوشيا والأزرق (الإنترنت)
نسقي هذا الموسم قطعًا تجمع ما بين اللونين الفوشيا والأزرق (الإنترنت)
نسقي هذا الموسم قطعًا تجمع ما بين اللونين الفوشيا والأزرق (الإنترنت)
نسقي هذا الموسم قطعًا تجمع ما بين اللونين الفوشيا والأزرق (الإنترنت)
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