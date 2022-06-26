لفات حجاب تناسب الطقس الحار

القاهرة - بوابة الوسط

تتعدد الطرق المستخدمة للف الحجاب، وبعضها يناسب الصيف خصوصا، حيث تكون حرارة الجو مرتفعة.

ويمكنك تحقيق هذا من خلال تجربة لفات حجاب متنوعة تتناسب مع ذوقك وتجنبك الشعور بالحر، حسب «ليالينا».

الحجاب التوربان الذي يعد من اللفات العصرية، التي يمكن أن تقلل من شعورك بالحر طوال فصل الصيف لهذا يمكنك تطبيقه بالشكل الذي يتناسب مع وجهك.

واحرصي على اختيار نوع الحجاب الذي لا يشعر بالحر مثلما تحدثنا من قبل.

لفات الحجاب الفضفاض، وعند اختيار هذه الطريقة ستكون إطلالتك عصرية للغاية وستساعد على دخول القليل من الهواء البارد لأن هذه اللفة غير محكمة على الوجه وبالتالي لن تشعرين بالحرارة مثل اللفات التقليدية.

- اختاري الحجاب المناسب للون بشرتك

الحجاب المعكوس وهي لفة عصرية يمكن أن تختاريها خاصة إن كنت تقضي بعض الوقت على الشاطئ. ولكنها يمكن أن تكشف عن الرقبة وذلك عند ربط الحجاب من الخلف وترك ما تبقى منه ينسدل بشكل بسيط. لذلك يمكنك ارتداء وشاح خفيف عليها لضمان مظهر رائع.

إذا كنت سترتدين الحجاب القطني يمكنك ربطه بطريقة كلاسيكية أنيقة مثل مدونة الموضة دلال الدوب. لأن هذه الطريقة سوف تساعدك كثيرا في الحصول على المظهر الراقي الذي تبحثين عنه بمختلف الأوقات والمناسبات، وسوف يساعدك أيضا الحجاب القطني في امتصاص العرق، وبالتالي عدم الشعور بالحرارة مثل الأقمشة الأخرى.