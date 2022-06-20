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9 نصائح لنظام غذائي آمن وفعال صيفا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 يونيو 2022, 01:44 مساء
9 نصائح لنظام غذائي آمن وفعال صيفا
إليك نصائح لاتباع نظام غذائي صحي يساعدك على خسارة الوزن خلال أيام فصل الصيف الحارة
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في فصل الصيف تلجأ الكثير من السيدات إلى اعتماد نظام غذائي مع تجنب مغريات الطعام للتمتع بالرشاقة الدائمة خلال فصل الصيف الذي يعد من أهم مواسم المناسبات.
لذلك نقدم إليك نصائح لاتباع نظام غذائي صحي يساعدك على خسارة الوزن، خلال أيام فصل الصيف الحارة، مع التمتع بصحة جيدة وبشرة نضرة دون شحوب وذلك وفقا لدكتور محمد راضي أخصائي التغذية العلاجية.

يقول راضي إن فصل الصيف فرصة رائعة للتخلص من الوزن الزائد والحصول على جسم مثالي دون تعب أو حرمان، لكن هناك بعض الخطوات الواجب اتباعها كي لا يشعر الجسم بالتعب أو يشعر متبِّع الحمية بالملل ويعود مرة أخرى لاكتساب الوزن الزائد ومن هذه النصائح.
- الحرص على تناول ثلاث وجبات رئيسية ووجبتين خفيفتين.
- الإكثار من تناول الخضروات الطازجة والصحية والمليئة بالألياف الغذائية.
- الامتناع عن تناول الحلويات نهائيا لأنها تحتوي على السكر والدهون المضرة بجسمك.
- تناول الفواكه الصيفية باعتدال وذلك أيضا لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر.
- شرب كمية كبيرة من الماء خلال اليوم.
- الانتقال إلى تناول كل أنواع الحليب ومشتقاته الخالية من الدسم بدل من تلك كاملة الدسم.
- تناول مصادر البروتينات الصحية الموجودة في الدجاج والسمك واللحوم الحمراء.
- ممارسة الرياضة أو المشي على الأقل 30 دقيقة يوميا.
- انتظام ساعات النوم ومواعيد تناول الطعام وتجنب إهمال الوجبات.
 

الدكتور محمد راضي أخصائي التغذية العلاجية
الدكتور محمد راضي أخصائي التغذية العلاجية
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