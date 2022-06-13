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نانسي عجرم تطل بتصميم إيلي صعب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 يونيو 2022, 03:04 مساء
نانسي عجرم تطل بتصميم إيلي صعب
تعرفي إلى سعر فستان نانسي عجرم الأخير بباريس
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أطلت الفنانة نانسي عجرم بفستان أحمر من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب لمجموعة ربيع وصيف 2022. خلال إحيائها حفلا غنائيا في العاصمة الفرنسية باريس على مسرح الأولمبيا العريق، وشاركت جمهورها بصور منه.

وكان فستانا طويلا مع حزام حدّد خصرها وCape من اللون نفسه، يصل سعره إلى 6 آلاف دولار.

وتعرضت نانسي عجرم لموقف طريف في الحفل، كانت تغني وسط تفاعل الجمهور أغنية «حبك سفاح»، التي تضم مقطعا تقول كلماته: «حبك سفاح، مجرم وماسكلي سلاح، حبك مانجا وتفاح» عندما لاحظت وسط الجمهور أحد معجبيها وهو يرفع عاليا ثمرتي مانجا وتفاح في لفتة طريفة تعبر عن تأثره بالأغنية وتداولها المعجبين مع كلمات إعجابهم بالفستان وأناقته وبساطته.

شاهدي معنا الفستان واستوحي منه إطلالتك.
 

تعرفي إلى سعر فستان نانسي عجرم الأخير بباريس
تعرفي إلى سعر فستان نانسي عجرم الأخير بباريس
فستان إيلي صعب
فستان إيلي صعب
تعرفي إلى سعر فستان نانسي عجرم الأخير بباريس
تعرفي إلى سعر فستان نانسي عجرم الأخير بباريس
تعرفي إلى سعر فستان نانسي عجرم الأخير بباريس
تعرفي إلى سعر فستان نانسي عجرم الأخير بباريس
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