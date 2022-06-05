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أول إسبانية تعرض تصاميمها في «الهوت كوتور» الباريسي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 يونيو 2022, 01:28 مساء
أول إسبانية تعرض تصاميمها في «الهوت كوتور» الباريسي
المصممة الإسبانية خوانا مارتين (إلى اليمين) خلال عرض لتشكيلتها في مدرير في 8 سبتمبر 2005 (أ ف ب)
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أعلن منظمو الحدث أن مصممة الأزياء، خوانا مارتين، ستصبح أول إسبانية تعرض تصاميمها خلال أسبوع الأزياء الراقية (هوت كوتور) في باريس، من 3 إلى 7 يوليو.

وأوضح اتحاد الهوت كوتور والموضة الذي ينظم هذا الأسبوع، أن تشكيلة مارتين «ستقدم يوم 7 يوليو الساعة 16.00 (14.00 ت.غ)».

وتُقدّم تشكيلات أبرز المصممين لموسمي الربيع والصيف والخريف والشتاء خلال هذا الأسبوع مرتين سنويًا أمام ضيوف مختارين بعناية.

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وأفادت المصممة عبر حسابها على إنستغرام أنها ستعرض خلال أسبوع الهوت كوتور تشكيلتها لفصلي الخريف والشتاء وتحمل عنوان «الأندلس»، وهي المنطقة التي تتحدر منها في إسبانيا. وتتميز أزياء مارتين بأنها صيغة جديدة لملابس الفلامنكو التقليدية وتعبّر عن أصولها الغجرية.

وبدأت خوانا مارتين حياتها المهنية العام 1999 في مسقط رأسها قرطبة بجنوب إسبانيا. وفي العام 2003، كُرّمت كواحدة من «50 امرأة غجرية في المجتمع الإسباني» ، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

ومن أبرز عارضاتها الدائمات الممثلة روسي دي بالما، وقد ارتدت نجمات مثل شارون ستون تصاميمها. وتشارك نحو 30 دار أزياء في أسبوع الهوت كوتور الباريسي، بينها «شانيل» و«ديور» و«جان بول غوتييه».

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