دالي يفوز بـ«إل في إم إتش» للمصممين الشباب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن منظمو مسابقة «إل في إم إتش»، الخميس، فوز البريطاني ستيفن ستوكي دالي بلقب نسخة العام 2022 لمصممي الأزياء الشباب.

ويتيح الفوز بالجائزة لدالي (25 عاما)، وهو مؤسس العلامة التجارية للملابس الجاهزة للنساء والرجال «إس إس دالي» (S.S Daley)، أن يحظى بتوجيه وإرشاد لمدة سنة داخل المجموعة، إضافة إلى مكافأة مالية قدرها 300 ألف يورو، وفق «فرانس برس».

واختارته لجنة تحكيم مكونة من سبعة مديرين فنيين من مجموعة «إل في إم إتش» هم جوناثان أندرسون وماريا غراتسيا كيوري ونيكولا غيسكيير وكيم جونز وستيلا مكارتني ونيغو وسيلفيا فنتوريني فِندي.

التلاعب بالمفاهيم التقليدية

نقل بيان عن دلفين أرنو، التي أسست الجائزة، قولها إن إس إس دالي «يجدد قواعد الأزياء من خلال التلاعب بالمفاهيم التقليدية للثقافة الأرستقراطية الإنجليزية».

ويروي المصمم الشاب عبر صفحته على شبكة إنستغرام كيف أطلق علامته التجارية من غرفته خلال إحدى فترات الحجر قبل عام ونصف عام، بعد خروجه من الجامعة. ومن بين قطعه، سترة محبوكة بنية اللون مطبعة بأنماط على شكل بطة صفراء، ارتداها أخيرا نجم البوب هاري ستايلز، أحد محبي هذه العلامة التجارية.

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ومُنحت جائزة كارل لاغرفيلد للأميركيين إلى راسل لينيتز (31 عاما) عن علامة «إي آر إل» (ERL) وإدريس بالوغان (29 عاما) (علامة «ويني نيويورك»)، وحصل كل منهما على 150 ألف يورو، إضافة إلى عام من التوجيه والإرشاد.

وكانت المصممة الألبانية المقيمة في لندن نينسي دوجاكا فازت بجائزة «إل في إم إتش» للمواهب الشابة العام الماضي.